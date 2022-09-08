В Нарве в результате взрыва биокамина погибла молодая женщина

По сообщениям Спасательного департамента, 6 сентября в 21:37 спасатели выехали на улицу Сепа в Нарве на место взрыва газа из биокамина. Тушить пожар помогали соседи. Молодая женщина получила серьезные ожоги, ребенок находился в другой комнате и не пострадал. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, где она через два дня скончалась. В квартире не было дымового датчика.