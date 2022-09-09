Фиксированный пакет не дает уверенности: поставщик электроэнергии в одностороннем порядке расторг договор с Пярнускими спа-центрами

„Спа-удовольствие обеспечивается киловаттами: за ними стоит проточная вода, теплая сауна и освещение. Невозможно понизить температуру в нашей финской сауне с 90 до 70 градусов. Если температуру в помещении бассейна или водного центра сделать более прохладной, это сразу же отразится на оценках клиентов, а значит и на продажах. Мы не можем сказать клиенту, что из-за трудных времен наш бассейн холоднее, а в коридоре темно. Люди приходят в спа в поисках тепла и света. То есть у нас нет простого способа экономить энергию“, — говорит Ратник.