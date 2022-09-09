Новости Эстонии
09.09.2022, 17:22

Фиксированный пакет не дает уверенности: поставщик электроэнергии в одностороннем порядке расторг договор с Пярнускими спа-центрами

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Идет судебное разбирательство
КАК ВЫЖИТЬ? Платить за электроэнергию более 15-20 центов за кВт·ч в долгосрочной перспективе невозможно, считает Яан Ратник, руководитель Tervis SPA и Tervis Paradiis.
КАК ВЫЖИТЬ? Платить за электроэнергию более 15-20 центов за кВт·ч в долгосрочной перспективе невозможно, считает Яан Ратник, руководитель Tervis SPA и Tervis Paradiis.
ФОТО: Tanel Meos | Ekspress Meedia

Яан Ратник, управляющий спа-отелями Tervis и Tervise Paradiis, говорит, что экономить электроэнергию в спа-центрах гораздо труднее, чем в обычных отелях.

„Спа-удовольствие обеспечивается киловаттами: за ними стоит проточная вода, теплая сауна и освещение. Невозможно понизить температуру в нашей финской сауне с 90 до 70 градусов. Если температуру в помещении бассейна или водного центра сделать более прохладной, это сразу же отразится на оценках клиентов, а значит и на продажах. Мы не можем сказать клиенту, что из-за трудных времен наш бассейн холоднее, а в коридоре темно. Люди приходят в спа в поисках тепла и света. То есть у нас нет простого способа экономить энергию“, — говорит Ратник.

В начале 2020 года компании Ратника Tervise Spaa Grupp подписали пакет с фиксированной ценой на 2,5 года, в котором цена на электроэнергию составляла менее 4 центов за киловатт-час. Однако в конце прошлого года поставщик электроэнергии заявил, что хочет в одностороннем порядке прекратить договор.

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