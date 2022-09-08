ФОТО | На немецком военном кладбище в Старом Ахтме на памятниках нарисовали символы „Z“

Руководитель участковых полицейских Йыхвиского отделения полиции Маргус Мурдсалу комментирует происходящее следующим образом: „Вчера днем сотрудники полиции, патрулировавшие район, заметили, что надгробия и кресты на военном кладбище Ахтме были заляпаны красной краской. Также на памятниках были нарисованы символы агрессора: буква „Z“ и советская звезда. Позже мы получили аналогичные сообщения от бдительных жителей“.

Вчера, по словам Мурдсалу, на месте происшествия работали сотрудники полиции. Они собрали исходный материал, а местные власти сделали все, чтобы к сегодняшнему дню кресты были очищены.

“Мы начали производство по уголовному делу по статье о надругательстве над памятью умерших, что карается штрафом или тюремным заключением сроком до года, - сообщил руководитель участковых полицейских Йыхвиского отделения полиции. - Мы работаем над установлением личности преступников. Также мы просим людей, которые могут обладать полезной для полиции информацией, сообщить нам об этом, позвонив по телефону 112 или написав на почту [email protected]“.