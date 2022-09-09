Эстонским чиновникам приходится разыскивать в России людей, которые вакцинировались в Эстонии от COVID-19

После вакцинации Департамент социального страхования должен по желанию человека выдать ему соответствующую справку. Если у человека имеется эстонский личный код, получить такую справку легко, ее можно составить на портале для пациентов (digilugu.ee), после чего справка распечатывается или посылается по электронной почте.

В связи с тем, что с апреля по решению правительства в Эстонии возможность бесплатно вакцинироваться от коронавируса предоставляется всем иностранцам, которые на законным основаниях находятся на территории страны, перед чиновниками встала новая задача. Для того чтобы выдать COVID-справку иностранцам, в основном россиянам, чиновникам Департамента социального страхования приходится для установления их личности выходить с ними на связь с помощью Skype.