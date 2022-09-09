09.09.2022, 07:54
Эстонским чиновникам приходится разыскивать в России людей, которые вакцинировались в Эстонии от COVID-19(10)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Эстония, исходя из интересов здоровья населения, разрешает всем иностранцам бесплатно вакцинироваться против COVID-19. Этой возможностью пользуются в основном граждане России. Сотрудникам Департамента социального страхования приходится прикладывать немало усилий, чтобы выдать им потом справку о вакцинации, пишет издание Maaleht.
После вакцинации Департамент социального страхования должен по желанию человека выдать ему соответствующую справку. Если у человека имеется эстонский личный код, получить такую справку легко, ее можно составить на портале для пациентов (digilugu.ee), после чего справка распечатывается или посылается по электронной почте.