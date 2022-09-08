Новости Эстонии
08.09.2022, 12:30

Снятый с полок магазинов из-за санкций „Боржоми“ снова можно найти в одной из торговых сетей. Другие пока осторожны

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В магазинах большой выбор воды. Но одна известная марка под шумок возвращается.
В магазинах большой выбор воды. Но одна известная марка под шумок возвращается.
ФОТО: RAIVO TASSO | MAALEHT/RAIVO TASSO

Снятая с прилавков любимая многими бутилированная вода возвращается в Эстонию, но далеко не все уверены, что предприятие-производитель теперь никак с Россией не связано, - пишет Delfi Ärileht.

Агрессия России в Украине привела к полному бойкоту в эстонской розничной торговле продукции России и ее союзника по духу Беларуси. Товары быстро исчезли с прилавков, полки на время опустели. Были некоторые магазины, где процесс очистки полок чуть затянулся. Народ внимательно наблюдал за происходящим. В какой-то момент выяснилось, что любимая многими вода „Боржоми“ тоже с прилавков исчезла, но причина была честная — к кругу владельцев принадлежат подсанкционные россияне. Так что многие были удивлены, но этот напиток не являлся в чистом виде грузинским товаром.

Этим летом начали распространяться слухи о том, что правительство Грузии приобретает акции российских владельцев компании, производящей „Боржоми“. Нет конкретного сообщения от адекватного источника о том, действительно ли сделка вступила в силу. В то же время одна эстонская розничная сеть вернула напиток на прилавки, а другие все еще зондируют почву.

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