Снятый с полок магазинов из-за санкций „Боржоми“ снова можно найти в одной из торговых сетей. Другие пока осторожны

Агрессия России в Украине привела к полному бойкоту в эстонской розничной торговле продукции России и ее союзника по духу Беларуси. Товары быстро исчезли с прилавков, полки на время опустели. Были некоторые магазины, где процесс очистки полок чуть затянулся. Народ внимательно наблюдал за происходящим. В какой-то момент выяснилось, что любимая многими вода „Боржоми“ тоже с прилавков исчезла, но причина была честная — к кругу владельцев принадлежат подсанкционные россияне. Так что многие были удивлены, но этот напиток не являлся в чистом виде грузинским товаром.