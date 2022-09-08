Новости Эстонии
08.09.2022, 13:45

Покупатель получил ценовой шок при покупке пеллет: это уже отопление золотом

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Контейнер с пеллетами
Контейнер с пеллетами
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Помимо цен на другие виды топлива, цена на пеллеты также значительно выросла. За 990 кг просят почти 450 евро, - пишет Delfi Ärileht.

По словам читателя Delfi, цены на пеллеты для отопления взлетели до небес. Пеллеты являются одним из наиболее ценных возобновляемых источников энергии, поскольку они заменяют газ, нефть или горючий сланец. „За отопление в месяц я заплатил более 453 евро. Мне сказали, что следующая партия будет еще дороже. Это уже отопление золотом“, — сказал покупатель, который был шокирован ценой.

Graanul Invest, ведущий производитель пеллет в Эстонии, продает 66 мешков по 15 кг из расчета 990 кг по цене 475 евро. Briketipoisi, другая известная на рынке компания, также продает пеллеты по высокой цене: 990 килограммов за 430 евро.

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