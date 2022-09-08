08.09.2022, 13:45
Покупатель получил ценовой шок при покупке пеллет: это уже отопление золотом(30)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Помимо цен на другие виды топлива, цена на пеллеты также значительно выросла. За 990 кг просят почти 450 евро, - пишет Delfi Ärileht.
По словам читателя Delfi, цены на пеллеты для отопления взлетели до небес. Пеллеты являются одним из наиболее ценных возобновляемых источников энергии, поскольку они заменяют газ, нефть или горючий сланец. „За отопление в месяц я заплатил более 453 евро. Мне сказали, что следующая партия будет еще дороже. Это уже отопление золотом“, — сказал покупатель, который был шокирован ценой.