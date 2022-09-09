„Возле нас — притон!“. Жители домов возле печально известного бара в Ласнамяэ вновь бьют тревогу

Жительница домов напротив бара под новым названием Faer Pub Анна сама обратилась к нам в редакцию. „Сегодня случилась точка невозврата, когда я поняла, что терпеть все это больше нет никаких сил. За всю ночь я не сомкнула глаз. Вы представляете, что они там творят?“, — не сдерживая эмоции, делится женщина.

Постоянный шум, драки, громкие песни сопровождают жителей района давно. Слышимость, по словам Анны, такая, будто прямо за стенкой выясняют отношения. Печально известное место досаждало таллиннцам и раньше, но в последнее время — особенно невыносимо.

Отдыхающие в баре с завидным постоянством испражняются прямо на стены, отчего в окрестностях стоит характерный запах.

Жительница дома отмечает, что сейчас вызывать полицию на шумные компании приходится достаточно часто. За одну ночь доходит до четырех вызовов. Часто приезжает и скорая. „Драки тут — не на жизнь, а на смерть. Разбитые головы, всё в крови, — делится Анна. — Я каждый раз боюсь. Особенно глухие удары об асфальт… Ведь у нас на глазах убили того парня (речь об убийстве в августе 2020 года - прим. RusDelfi). Очень боюсь повторения“, — на глазах у Анны появляются слезы.

Местные жители пытались поговорить с шумными компаниями, но на замечания и просьбы те не реагируют. „Вернее реагируют, но достаточно грубо, — продолжает Анна. — Мы ведь по-человечески просим: „Нам на работу утром!“. В ответ лишь: „Ты кто такая, иди на...“.