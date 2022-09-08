Экономический аналитик: рост экономики был незначительным, но в дальнейшем будет еще хуже

Экономический рост Эстонии оказался значительно ниже, чем у наших ближайших соседей и главных торговых партнеров. К примеру, за то же время в Швеции ВВП вырос на 3,4%, в Финляндии и Латвии — на 3% и в Литве — на 1,8%. Кроме того, ряд экономических индикаторов ранее указывал на то, что во втором квартале рост может быть более значительным. При этом следует иметь в виду, что Эстония в этом году „вырвалась“ на вершину европейского рейтинга по инфляции, а экономический рост измеряется в постоянных ценах, то есть с поправкой на инфляцию. Номинальный, то есть измеряемый в „обычных евро“, рост по-прежнему происходил очень быстрыми темпами и составил почти 18%. Помимо этого, экономика Эстонии такая крошечная, что точная наука далека не только от ее прогнозирования, но даже измерения. Например, в результате последнего пересмотра показатели по ВВП за коронавирусный 2020 год были повышены на несколько сотен миллионов евро, в результате чего спад экономики на 3% снизился до скромных –0,6%.