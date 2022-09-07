ГАЛЕРЕЯ | На заводе BLRT Grupp построили уникальный плавучий выставочный комплекс(1)
В начале сентября состоялось торжественное открытие уникального плавучего выставочного комплекса, который был построен дочерней компанией BLRT Grupp – Marketex Marine. Комплекс, получивший название Salmon Eye, установлен в живописном Хардангер-фьорде, который ежегодно посещают тысячи туристов.
„Концерн BLRT Grupp на протяжении многих лет вносит свой вклад в развитие аквакультуры Норвегии – за последние десятилетия было произведено около 400 барж для рыборазведения, которые установлены во фьордах Норвегии. Но такую конструкцию мы построили впервые. Хочу отметить, что проект был реализован в точности, как и был изначально визуализирован датскими дизайнерами и проектировщиками“, - подчеркнул председатель правления Marketex Marine Федор Квич.
На мероприятии присутствовали посол Эстонии в Норвегии Лаури Бамбус, вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Эстонии Каупо Ляанеранд, руководитель экспортного направления EAS и KredEx Свен Аулик, а также министр рыболовства Норвегии Бьёрнар Селнес Скьярен.
„Эстонские компании не раз доказывали свою состоятельность, выполняя сложные проекты для клиентов из Норвегии. Открытие Salmon Eye является еще одним свидетельством дружбы и партнерства между нами и однозначно войдет в историю наших стран. Выбор BLRT Grupp в качестве исполнителя проекта говорит о признание его компетенций и уровня квалификации. Доверие норвежских клиентов продолжает мотивировать эстонские компании качественно и в срок выполнять свои обязательства, что в свою очередь принесет им новые контракты в будущем“, - отметил посол Эстонии в Норвегии Лаури Бамбус.
„Проект Salmon Eye наглядно демонстрирует возможности эстонской морской промышленности и в частности промышленного концерна BLRT Grupp, который полностью отвечал за строительство плавучего выставочного центра. Это превосходный пример международного сотрудничества: решение норвежцев о создании такого уникального проекта, неповторимый дизайн от датчан и великолепная реализация от эстонцев. Все это показывает, что ориентированные на клиента и индивидуальные проекты с высоким качеством являются сильной стороной морской индустрии Эстонии“, - сказал вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Эстонии Каупо Ляанеранд.
Длина и ширина выставочного комплекса составляют 26 м, а высота 15 м. Общий вес около 1000 тонн. Конструкция состоит из понтона и надстройки нетрадиционной эллиптической формы, напоминающей глаз рыбы. Снаружи установлены 9500 „чешуек“ из высококачественной нержавеющей стали, которые, благодаря своему уникальному блеску, имитируют цвет и структуру чешуи лосося.
Salmon Eye был построен по заказу норвежской компании Fluctus и является первым выставочным центром, который теперь будет знакомить посетителей с развитием и потенциалом направления аквакультуры и рыборазведения. Попасть в этот новый туристический магнит можно будет начиная с конца осени текущего года и только по воде.