ГАЛЕРЕЯ | На заводе BLRT Grupp построили уникальный плавучий выставочный комплекс

„Концерн BLRT Grupp на протяжении многих лет вносит свой вклад в развитие аквакультуры Норвегии – за последние десятилетия было произведено около 400 барж для рыборазведения, которые установлены во фьордах Норвегии. Но такую конструкцию мы построили впервые. Хочу отметить, что проект был реализован в точности, как и был изначально визуализирован датскими дизайнерами и проектировщиками“, - подчеркнул председатель правления Marketex Marine Федор Квич.

На мероприятии присутствовали посол Эстонии в Норвегии Лаури Бамбус, вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Эстонии Каупо Ляанеранд, руководитель экспортного направления EAS и KredEx Свен Аулик, а также министр рыболовства Норвегии Бьёрнар Селнес Скьярен.

„Эстонские компании не раз доказывали свою состоятельность, выполняя сложные проекты для клиентов из Норвегии. Открытие Salmon Eye является еще одним свидетельством дружбы и партнерства между нами и однозначно войдет в историю наших стран. Выбор BLRT Grupp в качестве исполнителя проекта говорит о признание его компетенций и уровня квалификации. Доверие норвежских клиентов продолжает мотивировать эстонские компании качественно и в срок выполнять свои обязательства, что в свою очередь принесет им новые контракты в будущем“, - отметил посол Эстонии в Норвегии Лаури Бамбус.

„Проект Salmon Eye наглядно демонстрирует возможности эстонской морской промышленности и в частности промышленного концерна BLRT Grupp, который полностью отвечал за строительство плавучего выставочного центра. Это превосходный пример международного сотрудничества: решение норвежцев о создании такого уникального проекта, неповторимый дизайн от датчан и великолепная реализация от эстонцев. Все это показывает, что ориентированные на клиента и индивидуальные проекты с высоким качеством являются сильной стороной морской индустрии Эстонии“, - сказал вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Эстонии Каупо Ляанеранд.