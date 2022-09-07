Swedbank: в ближайшие месяцы продолжится очень быстрый рост цен. Когда инфляция ослабнет?

На долю энергоносителей пришлось более половины роста общей потребительской корзины. За год цены на электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Департамент статистики завышает рост цен на электроэнергию, поскольку не учитывает потребителей с фиксированным пакетом услуг. Однако это мало радует потребителей, учитывая увеличивающийся разрыв между ценами и доходами.

Снижение покупательной способности сдерживает потребление. В летние месяцы семьям помогали сбережения, накопленные ранее. В период с июня по июль сбережения домашних хозяйств сократились в общей сложности на 20 миллионов евро. Однако лишь немногие откладывали деньги.

Помимо роста цен на различные товары и услуги, на потребителей также влияет рост процентных ставок. По оценкам Swedbank, Европейский центральный банк повысит базовую ставку еще на 1,5 процентных пункта в этом году.

Очень быстрый рост цен продолжится в ближайшие месяцы. В месячном исчислении ожидается снижение цен в октябре, когда начнут действовать энергетические субсидии для домохозяйств. Однако в годовом исчислении цены будут продолжать расти очень быстрыми темпами. Рост цен может ослабнуть следующей весной, когда цены на газ и электроэнергию снизятся с нынешних рекордных уровней. По прогнозам Swedbank, цены вырастут на 18% в этом году и на 7% в следующем.