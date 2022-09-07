ФОТО И ВИДЕО | Лаагри заволокло дымом: в складском здании фирмы Makita произошел крупный пожар. Ущерб выясняют(10)
Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, сегодня в Лаагри во второй половине дня произошел пожар в складском здании фирмы Makita. Здание находится в стадии строительства. Никто из людей в пожаре не пострадал.
Как уточнил представитель подрядчика - фирмы YIT Eesti - Реймо Эрстейн, пожар начался в 17 часов, был быстро взят под контроль, и уже в 19 часов в основном потушен.
„Вместе со Спасательным департаментом и полицией мы работаем, чтобы убедиться в безопасности объекта и выяснить причину пожара“, - сказал Эрстейн.
Согласно первоначальному осмотру, конструкции здания заметных повреждений не получили. Строительный объект застрахован.
Производитель профессиональных инструментов компания Makita строит в Лаагри (волость Сауэ, Харьюмаа) большое здание, в котором разместятся офисные и складские помещения. Общая площадь двухэтажного здания примерно 23 500 квадратных метров. Стоимость строительства - около 24 млн евро. По плану объект должен быть сдан летом 2023 года.