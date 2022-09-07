Международное рейтинговое агентство Scope подтвердило рейтинг эмитента Summus Capital OÜ как BB/Стабильный

Согласно обоснованию рейтинга Scope, предприятие Summus Capital продолжило расти в течение 12 месяцев, предшествовавших июню 2022 года. Общие скорректированные Scope активы предприятия выросли до 416 миллионов евро (+16% по сравнению с предыдущим годом), а общая сдаваемая в аренду площадь увеличилась на 19%, частично благодаря положительным операционным поступлениям и первым выходом на рынки капитала (облигации на сумму 10 миллионов евро, выпущенные в 2021 году).

Согласно Scope, добавление двух объектов (недвижимость Depo DIY и торговый центр Damme) к основному портфелю приносящих доход активов, а также будущие приобретения и запланированное расширение имеющихся объектов недвижимости укрепят текущую позицию Summus Capital в качестве оператора торговых центров в странах Балтии. Географическое присутствие Summus Capital не изменилось – объекты недвижимости предприятия по-прежнему расположены в странах Балтии, однако его присутствие в Латвии увеличилось (37% от общего дохода от аренды). Таким образом, предприятие частично выигрывает от различных моделей спроса.