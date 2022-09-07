Международное рейтинговое агентство Scope подтвердило рейтинг эмитента Summus Capital OÜ как BB/Стабильный

Международное рейтинговое агентство Scope подтвердило рейтинг эмитента Summus Capital OÜ как BB/Стабильный
Это подтверждение стало результатом солидных показателей объектов недвижимости Summus Capital, которые характеризуются высоким и стабильным уровнем заполняемости, и, соответственно предсказуемыми регулярными доходами. Агентство Scope также подтвердило рейтинг BB Summus Capital в категории необеспеченных долговых обязательств. Год назад Summus Capital стало первым предприятием стран Балтии, получившем рейтинг Scope.
Согласно обоснованию рейтинга Scope, предприятие Summus Capital продолжило расти в течение 12 месяцев, предшествовавших июню 2022 года. Общие скорректированные Scope активы предприятия выросли до 416 миллионов евро (+16% по сравнению с предыдущим годом), а общая сдаваемая в аренду площадь увеличилась на 19%, частично благодаря положительным операционным поступлениям и первым выходом на рынки капитала (облигации на сумму 10 миллионов евро, выпущенные в 2021 году).
Согласно Scope, добавление двух объектов (недвижимость Depo DIY и торговый центр Damme) к основному портфелю приносящих доход активов, а также будущие приобретения и запланированное расширение имеющихся объектов недвижимости укрепят текущую позицию Summus Capital в качестве оператора торговых центров в странах Балтии. Географическое присутствие Summus Capital не изменилось – объекты недвижимости предприятия по-прежнему расположены в странах Балтии, однако его присутствие в Латвии увеличилось (37% от общего дохода от аренды). Таким образом, предприятие частично выигрывает от различных моделей спроса.
Профиль бизнес-рисков Summus Capital (оценка на уровне BB) по-прежнему определяется качеством портфеля коммерческой недвижимости предприятия, включающего активы в столицах стран Балтии, которые в европейском контексте являются инвестиционными рынками второго уровня со стабильным спросом со стороны арендаторов. Об этом свидетельствует высокий и стабильный уровень заполняемости портфеля, который по состоянию на июнь 2022 года составил 97%. Рейтинг по-прежнему основан на инвестиционной стратегии долгосрочного инвестирования, что приводит к стабильному денежному потоку от аренды. Хотя более 50% дохода от аренды поступает от розничных арендаторов, объекты Summus Capital во время пандемии Covid-19 продемонстрировали устойчивость, и пандемия не оказала значительного влияния на сбор арендной платы. Scope ожидает, что заполняемость останется на уровне выше 95% благодаря здоровому спросу со стороны арендаторов и способности Summus Capital поддерживать высокую заполняемость.
Прибыльность, измеряемая скорректированной Scope маржой EBITDA, была стабильной и составляла 64% по состоянию на конец июня 2022 года. Scope прогнозирует, что маржа EBITDA останется на уровне выше 60% и в ближайшие несколько лет.
По словам Ааво Коппеля, члена правления Summus Capital, предприятие планирует увеличить свой доходный портфель за счет будущих приобретений и расширения существующих объектов, а также сосредоточить в текущем портфеле внимание на управлении качеством с акцентом на ESG. „Summus Capital обладает солидной базой, и прогноз в отношении деятельности нашего предприятия является положительным, что уже второй год подряд подтверждается рейтингом BB/Стабильный от Scope. Мы очень рады, что продемонстрировали стабильный рост и развитие, при этом средняя заполняемость наших объектов остается очень высокой“, – сказал Коппель.