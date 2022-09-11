Новости Эстонии
11.09.2022, 07:56

Билет в бассейн за 72 евро? Директор аквапарка Aura: цена электричества за лето стала просто безумной

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ФОТО: Aura Veekeskus

Директор тартуского водного центра Aura Veekeskus Кайрит Матто с тревогой смотрит на календарь. 1 октября вновь открывается крупнейший в Южной Эстонии аквапарк, который был закрыт четыре месяца из-за реконструкции.

В ходе реновации здание стало более энергоэффективным, но Матто перед открытием осторожна. В августе электроэнергия стоила на бирже в среднем 36 центов за киловатт-час, а в тот же период прошлого года Aura Veekeskus платил за электричество 4 цента за киловатт-час. Разница девятикратная.

„Очень хочется открыться, мы во имя этого работаем, но цены на электричество за лето стали такими безумными, что это фантастика“, - говорит Матто.

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