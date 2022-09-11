Билет в бассейн за 72 евро? Директор аквапарка Aura: цена электричества за лето стала просто безумной

В ходе реновации здание стало более энергоэффективным, но Матто перед открытием осторожна. В августе электроэнергия стоила на бирже в среднем 36 центов за киловатт-час, а в тот же период прошлого года Aura Veekeskus платил за электричество 4 цента за киловатт-час. Разница девятикратная.