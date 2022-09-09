Экономика
09.09.2022, 08:46

Ситуация на топливном рынке. Цена дизельного топлива может вырасти. Историческое решение нефтяного картеля

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Причина, по которой российский нефтяной бизнес так активен
Спрос на готовую продукцию превышает предложение. Курс евро по отношению к доллару упал, из-за резкого подорожания энергоносителей увеличилась расходная база как в производстве топлива, так и в логистике.
Спрос на готовую продукцию превышает предложение. Курс евро по отношению к доллару упал, из-за резкого подорожания энергоносителей увеличилась расходная база как в производстве топлива, так и в логистике.
ФОТО: Nick Oxford | Scanpix

Нефтяной картель, по сути, зафиксировал цену. Как считают эксперты, в ближайшее время цена дизельного топлива может вырасти, пишет Delfi Ärileht.

В понедельник организация OPEC+ приняла решение сократить суточное производство нефти на 100 000 баррелей, хотя ранее было обещано увеличить производство в таком же объеме. Как пишут международные экономические издания, приняв это решение, организация щелкнула по носу Европу и США, которые рассчитывали, что снижение цены на нефть поможет преодолеть энергетический кризис. Член правления компании Alexela Тармо Кярсна разъясняет подоплеку принятого OPEC+ решения, а также приводит причину, объясняющую, почему нефтяной транзит через Эстонию может увеличиться.

Что означает фиксированная цена

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