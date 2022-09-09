Ситуация на топливном рынке. Цена дизельного топлива может вырасти. Историческое решение нефтяного картеля

В понедельник организация OPEC+ приняла решение сократить суточное производство нефти на 100 000 баррелей, хотя ранее было обещано увеличить производство в таком же объеме. Как пишут международные экономические издания, приняв это решение, организация щелкнула по носу Европу и США, которые рассчитывали, что снижение цены на нефть поможет преодолеть энергетический кризис. Член правления компании Alexela Тармо Кярсна разъясняет подоплеку принятого OPEC+ решения, а также приводит причину, объясняющую, почему нефтяной транзит через Эстонию может увеличиться.