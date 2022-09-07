Страны Балтии договорились совместно ограничить россиянам въезд по шенгенским визам

Официально о запрете объявят в ближайшее время. Решения будут приняты национальными правительствами и вступят в силу одновременно.

Исключения из запрета на въезд сделают для водителей фур, дипломатов и граждан, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

В то же время в финском МИДе объявили, что не будут ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии.

Ранее в конце августа главы МИД стран Евросоюза договорились отменить соглашение об упрощенной выдаче виз гражданам РФ в ответ на российское вторжение в Украину. При этом они не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз россиянам, которого требовали европейские страны, граничащие с РФ.