Новости Эстонии
07.09.2022, 12:35

Страны Балтии договорились совместно ограничить россиянам въезд по шенгенским визам

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Turistina Narvas
Turistina Narvas
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

Латвия, Литва и Эстония достигли соглашения о существенном ограничении на пересечение сухопутных границ для граждан России, имеющих шенгенские визы. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, пишет Meduza.

Официально о запрете объявят в ближайшее время. Решения будут приняты национальными правительствами и вступят в силу одновременно.

Исключения из запрета на въезд сделают для водителей фур, дипломатов и граждан, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

В то же время в финском МИДе объявили, что не будут ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии.

Ранее в конце августа главы МИД стран Евросоюза договорились отменить соглашение об упрощенной выдаче виз гражданам РФ в ответ на российское вторжение в Украину. При этом они не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз россиянам, которого требовали европейские страны, граничащие с РФ.

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