ВИДЕО | Бессердечный поступок! Вор вломился в известный ресторан и украл ящик для пожертвований

В 5:10 утра мужчина в рыбацкой одежде ломом-гвоздодером взломал дверь ресторана и украл ящик для пожертвований, поставленный MTÜ Paikass для поддержки бездомных животных. В ящике на тот момент было пожертвований примерно на 600-800 евро.

Ресторан имеет причины полагать, что вор был в курсе особенностей здания и того, что в ящике для пожертвований была солидная сумма: человек знал, что ящик прикреплен к стойке, поэтому сразу забрал его вместе с ней, а также что его опустошают раз в два месяца, но один раз это пропустили, поэтому внутри накопилась крупная сумма.

Вор действовал хладнокровно, так как на находящейся рядом с рестораном Tikupoiss заправке ранним утром понедельника было достаточно народу.

Занимающийся помощью бездомным кошкам MTÜ Paikass можно поддержать разными способами: например, принести им одеяла, подушки, еду, игрушки и т.д. Также можно пойти туда добровольцем или же взять кошку на передержку. Поддержать организацию деньгами можно на банковский счет MTÜ PAIKASS EE442200221072289188.