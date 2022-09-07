Ура, скидки! Э-понедельник теперь будет проходить четыре раза в год

„Э-понедельник на этой неделе был очень успешным – как по ассортименту предложений, так и по отзывам потребителей – поэтому мы приняли решение со следующего года проводить э-понедельники четыре раза в год. Совместная кампания будет проходить в марте, мае, сентябре и ноябре – в первый понедельник каждого месяца“, - сказал исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт.

На этой неделе, 5 сентября, э-понедельник собрал рекордные 282 интернет-магазина с широким выбором товаров и скидок. „Если в мае в течение 24 часов страницу кампании посетили около 42 000 человек, то сейчас почти на 33% больше, свыше 55 000 человек, – прокомментировал Вяэт. – В среднем на странице кампании люди проводили более пяти минут, то есть внимательно изучали предложения. Было представлено много качественных предложений, а скидки составляли не менее 20–25% на все товары, что соответствует ожиданиям потребителей“.

Два основных посредника при осуществлении платежей в интернет-магазинах в Эстонии, Maksekeskus и Montonio, подтвердили увеличение числа транзакций в 2,5–3 раза по сравнению с обычными понедельниками. По информации Montonio, наиболее популярными группами товаров стали одежда, косметика и техника. Если обычно жители Эстонии совершают покупки в интернет-магазинах на сумму 5–7 миллионов евро в день, то в день совместной кампании онлайн тратят целых 15–21 миллион евро.

„Мы также выявили некоторые предприятия, которые, не участвуя официально в э-понедельнике, копировали логотип и бренд совместной акции, таким образом рекламируя себя. Кроме того, мы зафиксировали отдельные нарушения закона, когда непосредственно перед акцией цену товара повышали, а затем товар выставляли на продажу по прежней цене. Это недопустимо, и мы занимаемся каждым таким случаем отдельно“, - добавил Вяэт.