10.09.2022, 17:21
ТАБЛИЦА | По сравнению с местными руководителями биржевых компаний „фантастическая“ зарплата нового главы RMK невелика!(10)
ФОТО: | Õhtuleht
Зарплата Микка Маррана, будущего главы Центра управления государственными лесами, в размере 11 500 евро, в сравнении с другими руководителями биржевых предприятий не кажется особенно справедливой, - пишет Eesti Ekspress.
Со своей новой зарплатой Марран будет лишь третьим с конца среди руководителей зарегистрированных на бирже местных компаний. Самым высокооплачиваемым является председатель правления Merko Андрес Тринк, который в прошлом году заработал 31 986 евро в месяц брутто.