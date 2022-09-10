ТАБЛИЦА | По сравнению с местными руководителями биржевых компаний „фантастическая“ зарплата нового главы RMK невелика!

Со своей новой зарплатой Марран будет лишь третьим с конца среди руководителей зарегистрированных на бирже местных компаний. Самым высокооплачиваемым является председатель правления Merko Андрес Тринк, который в прошлом году заработал 31 986 евро в месяц брутто.