Экономика
10.09.2022, 17:21

ТАБЛИЦА | По сравнению с местными руководителями биржевых компаний „фантастическая“ зарплата нового главы RMK невелика!

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Eesti Ekspress
Микк Марран
Микк Марран
ФОТО: Brandon Teder | Õhtuleht

Зарплата Микка Маррана, будущего главы Центра управления государственными лесами, в размере 11 500 евро, в сравнении с другими руководителями биржевых предприятий не кажется особенно справедливой, - пишет Eesti Ekspress.

Со своей новой зарплатой Марран будет лишь третьим с конца среди руководителей зарегистрированных на бирже местных компаний. Самым высокооплачиваемым является председатель правления Merko Андрес Тринк, который в прошлом году заработал 31 986 евро в месяц брутто.

Зарплата главы Tallink Пааво Ныгене достигает 24 500 евро. Все руководство Tallink зарабатывает значительно лучше, чем Марран, самая низкая зарплата в совете составляет 16 560 евро

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