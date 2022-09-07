07.09.2022, 13:20
Руководители русских школ министру: вместо поддержки вы используете кнут(14)
Лукас: не надо воспринимать инспекторов в школе как наказание
ФОТО: | Ekspress Meedia
Министр образования и науки Тынис Лукас планирует направить в русскоязычные школы инспекторов, чтобы проверить, насколько хорошо педагоги владеют эстонским языком. Если языковая инспекция идею поддерживает, то есть среди руководителей русскоязычных школ есть те, кто этим решением возмущены.
„Скорее, мы ожидали бы поддержки от министерства в плане привлечения учителей на работу в школу. Но такой противоречивый посыл перед началом учебного года, когда мы боремся с тем, что у нас просто нет кадров, еще больше отпугивает учителей от школы“, - сказал директор Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте.