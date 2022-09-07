Руководители русских школ министру: вместо поддержки вы используете кнут

„Скорее, мы ожидали бы поддержки от министерства в плане привлечения учителей на работу в школу. Но такой противоречивый посыл перед началом учебного года, когда мы боремся с тем, что у нас просто нет кадров, еще больше отпугивает учителей от школы“, - сказал директор Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте.