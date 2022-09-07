Прокуратура обвиняет бывшего полицейского и его сына в присвоении средств и обмане государства

Ведущий государственный прокурор Таави Перн зачитал вступительную речь на судебном заседании, на котором выяснилось, что бывший высокопоставленный офицер полиции Каупо Мартихин и его сын Кевин Мартихин обвиняются в растрате, мошенничестве, подделке документов и использовании поддельных документов. Каупо Мартихин, работавший начальником управления внутреннего контроля Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны ( ДПП ), также обвиняется в предоставлении ложных сведений для получения допуска к гостайне.

В центре обвинения - два предприятия: AS Tartekplus и OÜ Tartek grupp. По данным прокуратуры, отец и сын Мартихины создали частную компанию с единственной целью перечисления денег из акционерного общества на собственные нужды. Каупо Мартихин был мажоритарным акционером Tartekplus и, таким образом, согласно обвинительному заключению, имел власть над бухгалтерией и управлением, из-за чего бухгалтерия некритически оценивала документы, касающиеся Мартихиных. По версии прокуратуры, это позволяло Мартихиным совершать сделки, которые не отвечали интересам Tartekplus и целью которых было присвоение активов компании. Ранее ERR писал, что в общей сложности Мартихины разными способами присвоили более 300 000 евро, принадлежащие Tartekplus.