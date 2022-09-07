07.09.2022, 11:15
Прокуратура обвиняет бывшего полицейского и его сына в присвоении средств и обмане государства(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник в Тартуском уездном суде было зачитано обвинение, согласно которому отец и сын Мартихины занимались мошенничеством в государственных учреждениях и присваивали имущество AS Tartekplus.
Ведущий государственный прокурор Таави Перн зачитал вступительную речь на судебном заседании, на котором выяснилось, что бывший высокопоставленный офицер полиции Каупо Мартихин и его сын Кевин Мартихин обвиняются в растрате, мошенничестве, подделке документов и использовании поддельных документов. Каупо Мартихин, работавший начальником управления внутреннего контроля Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны (ДПП), также обвиняется в предоставлении ложных сведений для получения допуска к гостайне.