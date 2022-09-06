ВИДЕО | „А зима будет большая — только сумерки да снег.“ „Газпром“ пугает Европу?

На российском сайте „Военное обозрение“ сообщается, что ролик выпустила компания „Газпром“, однако официального подтверждения этому пока нет. В официальных социальных сетях российского газового монополиста видео не публиковалось.

В начале ролика мужчина с надписью „Газпром“ на униформе перекрывает газовый вентиль. Демонстрируются кадры с ветряками и солнечными батареями, а затем грядущий „ледниковый период“ в городах. Таким образом, авторы намекают, что с помощью альтернативной энергии Европе не удастся обогреть свое население.

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