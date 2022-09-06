ВИДЕО | Алексей Евграфов: Каллас поддержит решение Нарвы обратиться в суд, если это успокоит народ

По словам Евграфова, Кая Каллас осознает, что переход на стопроцентное обучение на эстонском языке в Нарве всего за два года невозможен.

Как прошла встреча, что вы обсуждали?

Все прошло хорошо. Мы обсудили много вопросов, не очень основательно, но все же. Мы говорили о жизни в Нарве и о будущем Нарвы, но, конечно, мы долго говорили о танке, почти половину встречи. О том, почему это произошло и что будет дальше. Мы убедились, что нынешнее правительство не поддерживает идею о возвращении танка в Нарву. Мы также поняли, что даже если бы управа решила перенести танк, в Нарве он сегодня бы не стоял, его бы все равно отвезли в Виймси.

Говорилось ли о возможном судебном иске против государства?

Мы договорились, что если это успокоит наших жителей, то Кая Каллас поддержит наше решение обратиться в суд. Обращение в суд не означает, что мы выступаем против государства. Это означает, что мы живем в демократическом обществе и хотим получить правовую оценку того, что происходило в Нарве.

Намекнуло ли правительство на то, что еще можно сделать, чтобы жители Нарвы почувствовали себя частью Эстонии?

У нас было много обсуждений, мы также говорили о языке и о том, почему важно обучать детей на государственном языке. Понятно, что за два года мы не сможем перейти на стопроцентное преподавание на эстонском языке. Мне показалось, что премьер-министр хорошо это понимает. Мы говорили о том, как улучшить взаимопонимание между Нарвой и остальной Эстонией. Это общие мероприятия, спортивные и культурные события - все это помогает сплотиться.

Были ли приняты какие-либо последующие шаги? Одно дело - говорить о сотрудничестве, но что будет дальше?

Завтра состоится заседание горсобрания, на котором будет решаться вопрос о том, поручить ли мэру обратиться в суд. Со стороны государства очевидно, что Ида-Вирумаа и Нарве уделяется повышенное внимание. Об этом нам сказала Кая Каллас. Конечно, мы ожидаем, что она и другие министры приедут в Нарву, мы сможем пообщаться с ними на месте, показать им наш образ жизни и рассказать о том, что происходит в Нарве в целом. Я надеюсь, что это приглашение будет принято и члены правительства продолжат приезжать в Нарву.