ВИДЕО | Кая Каллас о встрече с нарвскими депутатами: дискуссия была дружеской и конструктивной, мы обсудили не только советские памятники

Каллас призналась, что хотя изначально в основном затрагивалась тема нарвского танка, дискуссия быстро расширилась.

„Мое желание состояло в том, чтобы сосредоточиться на существенных темах. Мы много говорили о том, что нужно делать в Нарве, что задевает русскоязычных эстонцев или где они как-то чувствуют несправедливость. Я думаю, важно их слушать. Я рада, что большая часть этой дискуссии была сосредоточена на этих проблемах“.

Каллас отметила, что в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы в контексте продолжающейся войны в Украине и риторического общения с русскими как нацией, местное русскоязычное население не отталкивалось. С другой стороны, необходимо обратить внимание и на социальные узкие места: речь шла, например, о школе для детей с особыми потребностями и более широких условиях обучения и жизни.

Что с возможным судебным процессом между Нарвой и государством? И какого поведения ожидает Кая Каллас от Центристской партии в вопросе Михаила Стальнухина? Подробнее смотрите в видео.

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