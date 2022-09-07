07.09.2022, 10:15
Новая волна уже близко: существенно подорожают курица и свинина(18)
ФОТО: | Delfi/Eesti Ajalehed
Владелец брендов Rakvere и Tallegg предупреждает, что в сентябре начинается новая волна роста цен, - пишет Delfi Ärileht.
Крупнейшая компания по продаже мяса в странах Балтии HKScan подтвердила Ärileht, что, если государство решит не поддерживать эстонский бизнес во время энергетического кризиса, местные производители смогут выжить только за счет повышения продажных цен. „Это c надеждой на то, что на замену их продукции не придет дотируемая, а потому более дешевая, из стран Евросоюза, которую потребители неизбежно предпочтут в условиях сниженной покупательной способности“, — сказал финансовый директор HKScan Baltics Маркус Кирсберг.