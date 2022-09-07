Новости Эстонии
07.09.2022, 10:15

Новая волна уже близко: существенно подорожают курица и свинина

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Производство Tallegg в Табасалу
Производство Tallegg в Табасалу
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi/Eesti Ajalehed

Владелец брендов Rakvere и Tallegg предупреждает, что в сентябре начинается новая волна роста цен, - пишет Delfi Ärileht.

Крупнейшая компания по продаже мяса в странах Балтии HKScan подтвердила Ärileht, что, если государство решит не поддерживать эстонский бизнес во время энергетического кризиса, местные производители смогут выжить только за счет повышения продажных цен. „Это c надеждой на то, что на замену их продукции не придет дотируемая, а потому более дешевая, из стран Евросоюза, которую потребители неизбежно предпочтут в условиях сниженной покупательной способности“, — сказал финансовый директор HKScan Baltics Маркус Кирсберг.

Крупнейший в Эстонии представитель производства еды хотел бы видеть поддержку от государства в плане компенсации за газ (если она планируется) на основании объема потребления в предыдущем календарном году. „Это было бы справедливо по отношению к таким компаниям, как наша, и многим другим, которые инвестировали в альтернативные источники энергии собственные средства“, — пояснил Кирсберг.

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