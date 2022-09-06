По состоянию на утро понедельника в больницах находятся 75 пациентов с коронавирусом, за неделю скончались шесть человек

По словам заведующей отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе добавилось 2279 случаев заболевания, из которых 822 случая были диагностированы лабораторно и 1457 клинически. „По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 20,4%. На новой неделе можно ожидать чуть менее 800 лабораторно подтвержденных случаев“, - сказала Сепп, добавив, что коэффициент заражаемости коронавирусом R составляет сейчас 0,84. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса средний.

За последние семь дней среднее количество госпитализаций с COVID-19 снизилось с 5,6 до 4,7. По состоянию на утро 5 сентября в больнице оставались 75 человек, из них интенсивное лечение получали двое человек. За неделю скончались шесть человек в возрасте 65-94 лет. Наиболее вероятно, что количество госпитализированных на этой неделе составит 70 человек.

В течение недели было введено 5765 доз вакцины, 304 человека получили первую дозу вакцины. Дополнительную или бустерную дозу получили 477 603 человека. Две дозы вакцины получили 63,6% населения Эстонии.

На 35-й неделе распространение вируса, судя по результатам мониторинга сточных вод, составляет примерно 65% и находится на оранжевом уровне опасности. Отмечается высокий уровень содержания частиц вируса в сточных водах в Йыгева, Ахтме и Рапла. Наименьшее содержание вирусных частиц отмечено в Лаагри.

За последние семь дней тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 прослеживается во всех уездах, кроме Ярвамаа. Наибольшее снижение отмечено в Йыгевамаа, Вильяндимаа, Сааремаа и Ляэнемаа.