Financial Times: Еврокомиссия предложила два варианта ограничения цен на российский газ

Первый вариант предполагает введение потолка цен на российский газ, который будет действовать на всей территории ЕС, либо создание единой компании, которая займется закупкой газа у РФ. При этом, отметили в Брюсселе, такой сценарий может привести к возникновению форс-мажора в контрактах с „Газпромом“ и усилить „геополитическую напряженность“, передает „Медуза“.

Второй вариант предусматривает разделение стран-членов ЕС на „красную“ и „зеленую“ зоны, исходя из того, насколько им угрожают перебои с поставками газа. В „красной зоне“ цены могут быть ограничены, а в „зеленой зоне“ будут оставаться „достаточно высокими“, чтобы облегчить поступление газа в „красную зону“. Минусом этого варианта названы сложности в организации.

2 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план ввести потолок цен на российский газ. За это высказались и страны „Большой семерки“.

Россия, власти которой угрожали отказаться от поставок газа в Европу при ограничении цен, 2 сентября полностью остановила газопровод „Северный поток“ на неопределенный срок, сославшись на неисправности единственной рабочей турбины. 5 сентября Кремль заявил, что прокачка газа по „Северному потоку“ не возобновится, пока с России не снимут санкции, препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода.

Урсула фон дер Ляйен 5 сентября сообщила, что Еврокомиссия готовит предложения, направленные на ограничение максимальной стоимости российского газа, поступающего в ЕС по трубопроводам. По словам фон дер Ляйен, это часть пакета мер, призванного помочь потребителям в ЕС справиться с высокими ценами на энергоносители.