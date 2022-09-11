КАЛЬКУЛЯТОР | Проверьте, насколько высокой будет цена за километр лизингового автомобиля, исходя из ваших привычек вождения

По данным Регистра народонаселения, в Харьюмаа проживает более 600 000 человек, большинство из которых каждый будний день ездит на работу в центр Таллинн а утром и обратно вечером. Подавляющее большинство предпочитает совершать эти поездки на личном автомобиле. Всего в Харьюмаа зарегистрировано 390 000 автомобилей, кроме того, на столичных улицах ездит транспорт из других уездов, а в центре города также можно увидеть все больше велосипедов, прокатных автомобилей и электромобилей.

Если место жительства и место работы находятся в нескольких километрах друг от друга, в личном автомобиле нет необходимости, и это расстояние можно преодолевать пешком каждый день. Совершая дальние поездки раз в неделю или несколько раз в месяц, стоит подумать либо об общественном транспорте, либо об аренде автомобиля. Поскольку владение автомобилем для молодежи уже не показатель статуса, и его можно очень удобно арендовать через мобильное приложение, все больше и больше людей используют именно эту возможность.