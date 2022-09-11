КАЛЬКУЛЯТОР | Проверьте, насколько высокой будет цена за километр лизингового автомобиля, исходя из ваших привычек вождения(5)
Несмотря на то, что иметь собственный автомобиль удобно, люди все чаще пользуются альтернативными средствами передвижения, такими как такси или арендованный автомобиль. По словам руководителя Coop Bank Leasing Мартина Ильвеса, принимая решение о покупке личного автомобиля, в первую очередь стоит учитывать, сколько километров необходимо проехать на автомобиле в течение года и какова будет цена за километр, - пишет Delfi Ärileht.
По данным Регистра народонаселения, в Харьюмаа проживает более 600 000 человек, большинство из которых каждый будний день ездит на работу в центр Таллинна утром и обратно вечером. Подавляющее большинство предпочитает совершать эти поездки на личном автомобиле. Всего в Харьюмаа зарегистрировано 390 000 автомобилей, кроме того, на столичных улицах ездит транспорт из других уездов, а в центре города также можно увидеть все больше велосипедов, прокатных автомобилей и электромобилей.