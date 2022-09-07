Исследование Wise: зарплата или гибкость – каким образом молодые люди выбирают место работы?

Молодые люди, которые в будущем хотят стать предпринимателями, наиболее мотивированы возможностью участвовать в распределении прибыли своей компании (52%). Для молодых людей, планирующих карьеру в сфере технологий, возможность работать из любого уголка мира оказалась важнее среднего (43%).

● Развитие предприятия или более высокая заработная плата ‒ Молодые люди определенно предпочитают более высокую заработную плату возможности участвовать в развитии предприятия, 11% и 45% соответственно.

● Участие в предприятии или более высокая заработная плата ‒ Возможность участвовать в распределении прибыли предприятия мотивирует треть молодых людей (32%), тогда как четверть респондентов (25%) выбрали бы более высокую заработную плату.

● Гибкий рабочий график или более высокая заработная плата ‒ Выбирая между ними, 33% молодых людей выбрали бы гибкий рабочий график, а 16% - более высокую заработную плату.

Чтобы выявить факторы, влияющие на выбор места работы молодыми людьми, участников исследования попросили выбрать между двумя бонусами и на шкале указать свои предпочтения между ними. При сравнении более высокой заработной зарплаты, с одной стороны, и различных льгот, с другой, приоритеты молодежи отражают направление, в котором в будущем будет двигаться рынок труда:

Исследование показывает, что для более чем половины (57%) молодых людей важна возможность внести свой вклад в смягчение последствий изменения климата – самостоятельно или вместе со своим работодателем. Более четверти (27%) молодых людей оценили эту возможность как очень важную, а 30% считают ее достаточно важной. „Молодые люди выбирают будущую работу не только исходя из сферы интересов и заработной платы. Им также важно, мыслит ли компания устойчиво и вносит ли вклад в социум. Желая оправдать ожидания молодежи и чувствуя ответственность за сообщество, технологические компании все активнее работают в этой сфере, запуская цепочку положительной реакции“, - пояснила руководитель команды отдела кадров Wise Бретт Лемсалу.

„Сегодня в таллиннском офисе Wise работает более 1500 человек 110 разных национальностей. Пообщавшись с нашей командой, мы поняли, что здоровый баланс создается, когда работа укладывается в жизнь человека. Гибкость – это ключевой фактор, без которого мы не можем говорить о будущем рынке труда“, - объяснила Лемсалу.

„Помимо возможности работать из дома, все большее значение приобретает работа без границ, то есть возможность работы из другой страны. Основываясь на пожеланиях команды, мы разработали гибридное рабочее решение, которое, помимо работы из домашнего офиса, дает возможность до 90 дней работать за границей“, - добавила она.

„Еще один важный аспект – гибкий график работы и, как часть этого, достаточный отдых. В этом году мы обновили свой отпускной пакет, чтобы все сотрудники получали в год не менее 33 рабочих дней отпуска. В контексте Эстонии это означает, что, например, в 2022 году наши сотрудники получат 4 дополнительных дня отпуска. Кроме того, сотрудники Wise за год могут использовать три „Своих дня“ для всевозможных событих личной жизни, а после четырех лет работы в Wise все сотрудники получают в дополнение к обычному отпуску шестинедельный оплачиваемый творческий отпуск“, — отмечает Бретт.

Опрос был проведен фирмой Kantar Emor весной 2022 года с использованием онлайн-интервью (метода CAWI). Целевой группой были учащиеся 9-х классов основной школы 21/22 года, гимназической ступени общеобразовательных школ или иных учебных заведений, предоставляющих среднее образование. В исследовании приняли участие 344 молодых человека.

Wise — международная технологическая компания, разрабатывающая лучший способ перемещения денег по всему миру. Компанию Wise основали в 2011 году Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн. Это одна из самых быстрорастущих прибыльных технологических компаний в мире, котирующаяся на Лондонской бирже под символом WISE. Wise используют более 13 миллионов частных и бизнес-клиентов. Компания ежемесячно переводит между странами 9 миллиардов евро, экономя клиентам более миллиарда евро в год.