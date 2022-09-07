Перепись населения: средний размер эстонских семей увеличился

Семьи подразделяются на семьи супружеских пар, семьи пар в незарегистрированном браке, семьи отцов-одиночек и семьи матерей-одиночек. В свою очередь в отношении семей можно отдельно рассматривать бездетные семьи, семьи как минимум с одним проживающим дома ребенком младше 25 лет и семьи, где младшему проживающему дома ребенку больше 25 лет.

Больше всего в Эстонии тех семей, в которых дети уже не живут с родителями

Несовершеннолетние дети воспитываются в 154 625 семьях (т.е. 45%), в семьях родителей-одиночек живет в общем 36 939 детей, т.е. 14% всех проживающих в семьях детей.

В среднем в эстонской семье проживает 2,94 человека. Общее количество семей стало на 5% меньше, чем количество семей в переписи 2011 года, однако количество проживающих в семье людей выросло (в 2011 году оно было равно 2,74). 49% эстонских семей состоят из двух человек, 22% — из трех, 20% — из четырех и остальные 9% состоят из пяти или более человек.

Руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила объяснила, что в переписи населения действительно используется два понятия, указывающих на принадлежность человека: домохозяйство и семья. „В качестве домохозяйства мы подразумеваем частное домохозяйство, состоящее из людей, которые совместно проживают в одном жилом помещении, например в квартире или частном доме. Иными словами, на каждое заселенное жилое помещение может быть одно домохозяйство и его может образовать одинокий человек, семья или несколько человек и несколько семей. Таким образом, жители попечительского дома или тюрьмы также образуют домохозяйства. Под понятием „семья“ мы понимаем двух или более проживающих вместе людей, которые связаны между собой как супруги, партнеры (в незарегистрированном браке) или как родитель и ребенок“, — отметила Осила.

Если в общем в Эстонии насчитывается 341 995 семей, то проживающих по одному адресу людей, т.е. домохозяйств, значительно больше — 561 655.

Согласно этому распределению самым распространенным типом семьи в Эстонии является супружеская пара, у которой нет детей или дети которой не проживают дома. Таких семей в Эстонии насчитывается 94 544, т.е. 28% всех семей. По удельному весу второе место занимают те супружеские пары, у которых как минимум один ребенок младше 25 лет проживает дома. Семей такого типа насчитывается 83 878, т.е. 25% всех семей. Третьими по численности являются пары в незарегистрированном сожительстве, у которых есть хотя бы один ребенок младше 25 лет. Всего таких семей 64 025 и они образуют 19% всех семей.

Больше всего людей живет в паре

Если средний размер домохозяйства составляет 2,35 человека, то по численности все же больше всего домохозяйств из одного человека — 37% всех домохозяйств. В то же время больше всего людей, т.е. 23% населения, проживает в домохозяйствах из двух членов.

Согласно методике , лежащей в основе переписи населения, 40% домохозяйств состоит из членов, которые на самом деле семьи не образуют (напр., живущие вместе братья и сестры или бабушки/дедушки и внуки/внучки). Среди домохозяйств 62% проживает в городских областях, самые большие домохозяйства наблюдаются в малогородских областях.

76% относящихся к домохозяйству людей проживает в семье, 24% — в каком-либо другом типе домохозяйства. Из последних большинство образуют одиноко проживающие люди.

Типы домохозяйств можно рассматривать двумя способами. При обобщенном рассмотрении больше всего тех пар, которые состоят в браке или незарегистрированном браке, с детьми или без детей (48% парных домохозяйств). За ними следуют одиноко проживающие лица или лица, проживающие вместе с братьями, сестрами, друзьями (40% несемейных домохозяйств), домохозяйства родителей-одиночек (10%) и, наконец, домохозяйства с двумя или более семьями (1%). При более детальном рассмотрении парные домохозяйства распределяются на три типа согласно тому, проживают ли дома дети и, если проживают, то является ли как минимум один ребенок младше 25 лет.