Перепись населения: средний размер эстонских семей увеличился(5)
Согласно результатам прошедшей на базе регистров переписи населения и жилых помещений 2021 года в Эстонии насчитывается 341 995 семей, из которых почти половина (49%) состоит из двух членов. По сравнению с прошлой переписью семей стало меньше, однако увеличилось количество живущих в них людей. Несовершеннолетние дети воспитываются в 154 625 семьях, т.е. 45% семей, 16% жителей Эстонии живет одиноко, - сообщает Департамент статистики Эстонии.
Если в общем в Эстонии насчитывается 341 995 семей, то проживающих по одному адресу людей, т.е. домохозяйств, значительно больше — 561 655.
Руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила объяснила, что в переписи населения действительно используется два понятия, указывающих на принадлежность человека: домохозяйство и семья. „В качестве домохозяйства мы подразумеваем частное домохозяйство, состоящее из людей, которые совместно проживают в одном жилом помещении, например в квартире или частном доме. Иными словами, на каждое заселенное жилое помещение может быть одно домохозяйство и его может образовать одинокий человек, семья или несколько человек и несколько семей. Таким образом, жители попечительского дома или тюрьмы также образуют домохозяйства. Под понятием „семья“ мы понимаем двух или более проживающих вместе людей, которые связаны между собой как супруги, партнеры (в незарегистрированном браке) или как родитель и ребенок“, — отметила Осила.
Средний размер семьи увеличился
В среднем в эстонской семье проживает 2,94 человека. Общее количество семей стало на 5% меньше, чем количество семей в переписи 2011 года, однако количество проживающих в семье людей выросло (в 2011 году оно было равно 2,74). 49% эстонских семей состоят из двух человек, 22% — из трех, 20% — из четырех и остальные 9% состоят из пяти или более человек.
Среди семей 55% образуют супружеские пары, 27% — семьи пар, проживающих в незарегистрированном браке. Семей с родителями-одиночками насчитывается 61 465, т.е. 18%. При этом семей матерей-одиночек — 16%, семей отцов-одиночек — 2%.
Несовершеннолетние дети воспитываются в 154 625 семьях (т.е. 45%), в семьях родителей-одиночек живет в общем 36 939 детей, т.е. 14% всех проживающих в семьях детей.
Больше всего в Эстонии тех семей, в которых дети уже не живут с родителями
Семьи подразделяются на семьи супружеских пар, семьи пар в незарегистрированном браке, семьи отцов-одиночек и семьи матерей-одиночек. В свою очередь в отношении семей можно отдельно рассматривать бездетные семьи, семьи как минимум с одним проживающим дома ребенком младше 25 лет и семьи, где младшему проживающему дома ребенку больше 25 лет.
Согласно этому распределению самым распространенным типом семьи в Эстонии является супружеская пара, у которой нет детей или дети которой не проживают дома. Таких семей в Эстонии насчитывается 94 544, т.е. 28% всех семей. По удельному весу второе место занимают те супружеские пары, у которых как минимум один ребенок младше 25 лет проживает дома. Семей такого типа насчитывается 83 878, т.е. 25% всех семей. Третьими по численности являются пары в незарегистрированном сожительстве, у которых есть хотя бы один ребенок младше 25 лет. Всего таких семей 64 025 и они образуют 19% всех семей.
Больше всего людей живет в паре
Если средний размер домохозяйства составляет 2,35 человека, то по численности все же больше всего домохозяйств из одного человека — 37% всех домохозяйств. В то же время больше всего людей, т.е. 23% населения, проживает в домохозяйствах из двух членов.
Согласно методике, лежащей в основе переписи населения, 40% домохозяйств состоит из членов, которые на самом деле семьи не образуют (напр., живущие вместе братья и сестры или бабушки/дедушки и внуки/внучки). Среди домохозяйств 62% проживает в городских областях, самые большие домохозяйства наблюдаются в малогородских областях.
76% относящихся к домохозяйству людей проживает в семье, 24% — в каком-либо другом типе домохозяйства. Из последних большинство образуют одиноко проживающие люди.
Типы домохозяйств можно рассматривать двумя способами. При обобщенном рассмотрении больше всего тех пар, которые состоят в браке или незарегистрированном браке, с детьми или без детей (48% парных домохозяйств). За ними следуют одиноко проживающие лица или лица, проживающие вместе с братьями, сестрами, друзьями (40% несемейных домохозяйств), домохозяйства родителей-одиночек (10%) и, наконец, домохозяйства с двумя или более семьями (1%). При более детальном рассмотрении парные домохозяйства распределяются на три типа согласно тому, проживают ли дома дети и, если проживают, то является ли как минимум один ребенок младше 25 лет.
Если домохозяйств насчитывается в общем 561 655, то количество домохозяйств с членами младше 18 лет составляет 154 634, т.е. 27,5% всех домохозяйств. По сравнению с предыдущей переписью это число немного выросло. Несовершеннолетние дети в 2000 году были в каждом третьем домохозяйстве (34%), на последней переписи в 2011 году — в каждом четвертом (25%). Больше всего домохозяйств с несовершеннолетними проживает в Тартуском уезде (32%), меньше всего — в Хийуском уезде (19%). Среди меньших областей расселения больше всего домохозяйств с несовершеннолетними наблюдается в волости Раэ, где таких домохозяйств целых 56%.
Самые большие домохозяйства проживают в Тартуском (2,50) и в Харьюском уездах (2,43), самые маленькие — в Хийуском (2,16) и Ида-Вируском (2,08) уездах. Наибольшая доля домохозяйств из одного человека наблюдается в Ида-Вируском уезде (43%). В Тартуском уезде отмечается также наибольшая доля домохозяйств с пятью и более членами (11%).
Девять домохозяйств из десяти состоит из лиц одной национальности
Результаты переписи населения показали, что большинство домохозяйств образуют лица одной национальности (88%). Среди домохозяйств 63% состоит из эстонцев, 21% — из русских и 4% являются мононациональными домохозяйствами другой национальности. Остальные 12% являются многонациональными домохозяйствами, при этом из них 5% — русско-эстонские домохозяйства, 3% — домохозяйства из эстонцев и членов других национальностей и 3% — домохозяйства из русских и членов других национальностей. Домохозяйства, состоящие из людей другой национальности (ни эстонской, ни русской), составляют 1%. В городах многонациональные домохозяйства составляют чуть большую часть, чем в малогородских и сельских областях.
Одиноко проживают преимущественно женщины пенсионного возраста
По сравнению с переписью 2011 года доля проживающих одиноко людей в Эстонии уменьшилась с 19% до 16%. Доля проживающих одиноко людей во многом зависит от пола и возраста, и в случае женщин пенсионного возраста достигает целых 50%. Наибольшая доля одиноко проживающих людей отмечается в Ида-Вирумаа (21%), наименьшая — в Тартумаа (13%).
Больше всего проживающих одиноко людей в городе Силламяэ (23%) и меньше всего в волости Раэ (6%).