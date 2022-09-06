Сенсационное поражение! Рафаэль Надаль проиграл американцу и завершил участие в US Open

Тиафо выиграл поединок со счетом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3 на радость домашней публике. Встреча длилась в общей сложности три часа и 32 минуты.

Тиафо впервые вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. На турнире Большого шлема он уже однажды попадал в восьмерку лучших, на Открытом чемпионате Австралии 2019 года.

Надаль является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема — на ее счету победы в 22 турнирах. Кроме того, испанский теннисист является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016 году — в парном) и пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Надаль сохраняет шансы стать первой ракеткой мира по итогам соревнования. Но судьба теннисного трона зависит от Алькараса и Рууда. Если хотя бы один из них выйдет в финал, Рафаэль уже лишится этих шансов.

В четвертьфинале Тиафо встретится с россиянином Андреем Рублевым (11-е место ATP).