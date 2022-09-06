ОБЗОР | Как отреагировали пользователи соцсетей на установку Т-34 в Ивангороде?

На первый взгляд, в комментяриях в группе „Русская Эстония“ на Facebook высказываются только единомышленники. Многие благодарят власти Ивангорода, России и утверждают: „Здесь точно будут ценить память и историю“.



„У моего дедушки брата родного и 7 детей брата в войну сожгли в сарае фашисты, - пишет Ольга. - Светлая память защитникам, тем, кто воевал... Слава Богу дедушка и бабушка не видят что творится сейчас. Пока мы живы будем помнить этот ужас и никто не запретит,это в наших сердцах“.



„Светлая память погибшим от рук немецких фашистов! Спасибо нашим дедам за нас! Помним и скорбим!“ - вторит ей Татьяна.

Некто Елена спрашивает, есть ли в Ивангороде цветы. „Скоро его ,,засыплют“ цветами... И немалая часть будет из Эстонии...“, - уверен Юрий.



У пользователя Сергея призывы менее миролюбивые: „Вместо одного надо десять по периметру границы поставить“.



Надежда тоже надеется, что дуло танка „будет повернуто в сторону таллинского правительства“.



Но есть комментаторы и с другими взглядами. „Видно двор по колено в го*не, ну как раз для танка“, - пишет Виталий.



Ниже уже на эстонском пишет Уку: „Людям, видимо, нечем больше другим заняться, кроме как с танком возиться. Лучше бы почитали историю Эстонской республики, образовались бы немного“.

„То есть , если бы не власти Эстонии - то у иваногородцев не было бы своего памятника? - вопрошает Олег. - Значит делают, всё же , что то хорошее для своих соседей!? Вот так коленкор....“, - подмечает он.



Под новостью на портале Delfi тоже много похожих восхвалений действий Ивангородских властей.



“Поздравляю ивангородцев ! Достоиный памятник погибшим за Нарву бойцам против фашизма , - пишет безымянный комментатор. - А за наше государство стыдно - сносят все подряд , и строителям и павшим за Эстонию солдатам - всем кто строил и защищал эстонский народ“, - высказывается он.



Но ниже комментатор Вася подмечает: „А почему раньше не поставили? Или память о дедах проявилась только назло Эстонии?)) Раньше не было?“

Схожего мнения придерживается другой анонимный комментатор: „Показуха!“ - высказывается он. Но ему тут же отвечают: „Сам дурак... Не показуха, а достопримечательность. Как памятник. Как сосна возрастом 300 лет (старше 200 лет на земле деревьев практически нет). Посмотрите фото про Тунгусский метеорит, - предлагают ему. „Какие молодые там деревья, а ведь тогда древесину в Китай не возили“.