Прокурор о погибшем в море молодом человеке: проверяем, есть ли основания признать кого-либо подозреваемым
Пропавший вечером 27 августа на пляже Йыйсте на Сааремаа 21-летний молодой человек был найден в минувший четверг мертвым. В этом деле еще много вопросов.
Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Райнер Амур сообщил, что ведется уголовное расследование, чтобы выяснить обстоятельства смерти Ранно (так зовут погибшего).
„В ходе поисков молодого человека, возникла версия, что он мог зайти в море и там погибнуть. Для более эффективного поиска и закрепления доказательств было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности“, - сообщил ранее прокурор.
„К сожалению, версия гибели оказалась верной, но мы продолжаем сбор и проверку данных, каким образом погиб молодой человек, и есть ли основания, чтобы признать кого-либо подозреваемым“, - добавил он.
В интересах следствия Амур не счет возможным обнародовать имеющуюся у полиции информацию, но заметил, что в ходе следствия и сбора доказательств дело может быть переквалифицировано на другую статью.
Подробнее о поисках пропавшего Ранно читайте здесь.