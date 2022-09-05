Министр: я никогда не обещала поэтапного выхода из системы пособий для многодетных семей раньше 2025 года
На проходящем сегодня заседании коалиционного совета его участники будут обсуждать частичный перенос реформы семейных пособий. Перед заседанием на вопросы Delfi ответила министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ).
По мнению партии Isamaa (“Отечество“), из коалиционного договора однозначно следует, что поэтапный выход из системы пособий для многодетных семей должен вступить в силу уже с нового года.
Согласно коалиционному договору семейные пособия должны вырасти, но они не вырастут так, как там записано, почему?
Неотъемлемой частью договора является также программа действий правительства, которая была одобрена консенсусом. То, что можно сделать с 1 января и что должно быть связано с бюджетом, должно быть сделано до бюджетного процесса. Поэтому изменения, которые можно быстро сделать - на первого и второго ребенка в следующем году предусмотрено 80 евро вместо 60 евро, а пособие для родителя-одиночки вырастет до 80 евро, пособия для многодетных семей соответственно числу детей и индексация семейных пособий - это в проекте и это сделано в данных временных рамках.
Постепенный выход из системы пособий для многодетных семей (это означает, что пособия будут выплачиваться до достижения ребенком 24-летнего возраста. После этого размер пособия уменьшается на треть. Такая схема, согласно плану, может распространяться на семьи с тремя и более детьми -ред) - как с правовой точки зрения, так и с технической - более сложное, и нам нужно больше времени. В соглашении написано, что не позднее декабря мы выйдем с этим проектом в правительство и затем - в Рийгикогу.
Этими временными рамками недовольны как в Isamaa, так и в Союзе многодетных семей. Можно ли эти сроки приблизить?
Крайне досадно слышать, что Союз многодетных детей разочарован, потому что уже с 1 января повышаются пособия семье с числом детей от трех до шести, будет более чем 400 евро. Пособия семьи с семью или более детей повысятся в общей сложности почти до 2000 евро. Честно говоря, мне жаль, если те усилия, которая нынешняя коалиция предприняла, понимаются таким образом. Тот факт, что одна из мер откладывается, не означает, что нужно чувствовать себя разочарованным. Такой щедрой системы поддержки многодетных семей в Европе нет. Я думаю, здесь Эстония пионер.
Во время коалиционных переговоров обсуждалась ли тема этой задержки? Недовольство Isamaa сейчас оправданно, их удивление искренне?
Моя роль в коалиционных переговорах была в сборе профильных материалов. Я никогда не обещала, что мы успеем начать постепенный выход ранее второй половины 2025 года. Одна только подготовка ИТ-решений стоит миллион евро, имеется целая уйма вопросов, которые нужно решить. Хотя бы такой: если старшие дети в многодетной семье становятся сами родителями, то каков их статус? Мы должны считать их родителями в новой семье или еще детьми в старой?
Вопросов, требующих переговоров и решений, которые бы удовлетворили все стороны, множество.