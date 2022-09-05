Министр: я никогда не обещала поэтапного выхода из системы пособий для многодетных семей раньше 2025 года

По мнению партии Isamaa (“Отечество“), из коалиционного договора однозначно следует, что поэтапный выход из системы пособий для многодетных семей должен вступить в силу уже с нового года.

Согласно коалиционному договору семейные пособия должны вырасти, но они не вырастут так, как там записано, почему?

Неотъемлемой частью договора является также программа действий правительства, которая была одобрена консенсусом. То, что можно сделать с 1 января и что должно быть связано с бюджетом, должно быть сделано до бюджетного процесса. Поэтому изменения, которые можно быстро сделать - на первого и второго ребенка в следующем году предусмотрено 80 евро вместо 60 евро, а пособие для родителя-одиночки вырастет до 80 евро, пособия для многодетных семей соответственно числу детей и индексация семейных пособий - это в проекте и это сделано в данных временных рамках.

Постепенный выход из системы пособий для многодетных семей (это означает, что пособия будут выплачиваться до достижения ребенком 24-летнего возраста. После этого размер пособия уменьшается на треть. Такая схема, согласно плану, может распространяться на семьи с тремя и более детьми -ред) - как с правовой точки зрения, так и с технической - более сложное, и нам нужно больше времени. В соглашении написано, что не позднее декабря мы выйдем с этим проектом в правительство и затем - в Рийгикогу.

Этими временными рамками недовольны как в Isamaa, так и в Союзе многодетных семей. Можно ли эти сроки приблизить?