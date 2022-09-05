ВИДЕО | Тынис Мёльдер: коалиция не в состоянии выполнить данные ею обещания

„Коалиционный договор, заключенный правящим союзом, слишком амбициозен. Совершенно очевидно, что в последующие шесть-семь месяцев, в течение которых будет работать нынешний состав парламента, не удастся добиться всего, что обещано коалиционным договором“, - сказал Delfi председатель специальной парламентской комиссии по госбюджету Тынис Мёльдер (Центристская партия).

Как сказал Мёльдер, можно предположить, что с такими вопросами, как повышение пенсий и освобождение пенсии от подоходного налога, возникнут проблемы. Проблемной он назвал и реформу, которая предусматривает сделать место в доме попечения доступным для его обитателей, а именно, что место будет стоить не больше, чем средняя пенсия. По словам Мёльдера, к 1 января 2023 года не удастся решить положительно и вопросы, связанные с детскими и семейными пособиями.

„Обещано многое, но эти обещания не имеют под собой реального финансового и практического покрытия“, - сказал Мёльдер.

Мёльдер убежден, что о выплате многодетным семьям семейного пособия до достижения ребенком 24-летнего возраста и поэтапном прекращении выплаты семейного пособия можно будет говорить не раньше, чем в 2025 году.

Как сказала на прошлой неделе министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ), ввести семейные пособия в таком виде можно будет не ранее 2025 года, так как предстоит разработать соответствующие инфотехнологические решения, что требует времени.

„Если со стороны парламента будет продемонстрирована политическая воля, то, очевидно, что перед ведомствами станет задача как можно быстрее разработать эти решения“, - сказал Мёльдер, добавив, что в этом случае правительство и парламент обязаны будут выделить дополнительные средства на решение технических вопросов.

Как отметил Мёльдер, если в течение трех лет не будут решены технические вопросы и не создано решение в сфере инфотехнологий, это станет свидетельством того, что Эстония не в состоянии быть э-государством.