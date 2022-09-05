Исполнительный директор Telia, переехавший в Эстонию из Бразилии, покидает свой пост

Роберт Пайос, занимавший должность руководителя Telia Eesti более четырех лет, решил продолжить свою карьеру в другом месте. В своей нынешней должности на посту руководителя Telia он останется до тех пор, пока не подыщут новую кандидатуру.

„Поиски нового руководителя уже ведутся, и, как только появятся новости, мы сразу же дадим знать об этом общественности, сказал Delfi Ärileht пресс-секретарь Telia Райго Нойдорф.

Роберт Пайос имеет степень магистра по специальности инфотехнология, он закончил Королевский технологический институт в Стокгольме. Жил и работал в разных странах и континентах, в том числе в США, России, Южной Америке, в Бразилии. В Эстонию Роберт Пайос переехал из Бразилии, где он несколько лет возглавлял региональные отделения компании Ericsson. Пайос, имеющий со стороны отца эстонские корни, успешно строит международную карьеру топ-руководителя.