Обзор за месяц: летняя жара заморозила цены на квартиры в Таллинне(3)
В августе средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составляла 2 913 евро. Это значит, что цена оставалась стабильной на протяжении всех трёх летних месяцев.
„Уже три месяца цены оставались практически неизменными или даже снизились на несколько процентных пунктов, поэтому кажется, что ожидание экономического спада и снижение покупательной способности населения замедлили рост цен на недвижимость“, – сказал Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara, отметив, что количество предложений на рынке по-прежнему ограничено, и поэтому значительного падения цен ожидать не приходится.
В августе в Таллинне была продана 871 квартира, что практически соответствует июльскому уровню. Однако, по сравнению с прошлым годом, активность совершения сделок увеличилась на 22%, а общая сумма сделок увеличилась более чем на 50%. В августе самая дорогая квартира в Таллинне была продана за 950 000 евро.
„По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на квартиры в августе выросли примерно на 26%, при этом инфляция достигла 25%. Так что, упрощая, можно сказать, что летом общая инфляция задержала рост цен на квартиры, а стремительный рост цен на недвижимость, много раз удивлявший за последний год, сливается с общей картиной роста стоимости жизни“, — подытожил анализ развития рынка руководитель 1Partner.
Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то в августе в Таллинне было совершено 1085 сделок купли-продажи, то есть почти на 2% больше, чем в июле. Суммарный объём всех сделок с недвижимостью, совершённых в Таллинне в августе, составил примерно 252 миллиона евро, что примерно на 44% больше, чем в июле. По сравнению с августом 2021 года, общий объём сделок в августе этого года увеличился примерно на 56%.
В августе в Таллинне было продано 29 земельных участков, застроенных жилой недвижимостью, что на 5 больше, чем в июле. Самый дорогой застроенный участок для жилой застройки был продан за 2 500 000 евро.
1Partner Kinnisvara в начале каждого месяца публикует свежий обзор рынка сделок с недвижимостью. На сайте 1Partner Kinnisvara есть график сравнения цен сделок с недвижимостью в Таллинне, где можно ознакомиться с простым обзором ежемесячных изменений стоимости единицы площади с разбивкой по районам.