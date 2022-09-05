05.09.2022, 14:07
ФОТО | Совет коалиции собрался для обсуждения семейных пособий, реформы рынка электроэнергии и ухода за стариками
В последние недели правительство давало противоречивую информацию насчет семейных пособий. Сегодня совет коалиции собрался, чтобы обсудить этот и другие вопросы.
Министр Сигне Рийсало от Партии реформ хочет отложить новые детские пособия на 2025 год, но Isamaa с этим не согласна.
Вопрос ухода за пожилыми людьми также вызвал замешательство. В разосланном пресс-сообщении Социал-демократическая партия обещала эстоноземельцам льготные места в домах по уходу, но в коалиционном договоре об этом нет ни слова.