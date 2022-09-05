ФОТО | Совет коалиции собрался для обсуждения семейных пособий, реформы рынка электроэнергии и ухода за стариками

Министр Сигне Рийсало от Партии реформ хочет отложить новые детские пособия на 2025 год, но Isamaa с этим не согласна.

Вопрос ухода за пожилыми людьми также вызвал замешательство. В разосланном пресс-сообщении Социал-демократическая партия обещала эстоноземельцам льготные места в домах по уходу, но в коалиционном договоре об этом нет ни слова.