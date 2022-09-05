Стальнухин: многие выразили мне поддержку после моих высказываний. Из партии выходить не буду

Стальнухин заявил Delfi, что после его скандального заявления многие ему выразили поддержку. Кто именно и сколько человек, он не уточнил.

На этой неделе правление Центристской партии должно обсудить исключение Стальнухина. Сам же политик выходить из партии не планирует.

На YouTube канале „Портал Славия“ вышло видео, в котором депутат Стальнухин называет эстонское правительство фашистами и откровенными нацистами. Он сказал, что знает только одну силу, которая мечтает снять все, что посвящено воинам-освободителям: „Это фашисты, это откровенные нацисты. И вот их сняли“.

„Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты, - говорит Стальнухин, имея в виду правительство Эстонии. - Они борются с теми кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть“.

Председатель Центристской партии Юри Ратас позже написал: „То, что сказал Михаил Стальнухин, совершенно неправильно и никак не относится к ценностям, которыми дорожат свободный и демократический мир, Эстония и Центристская партия. Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем“.

Ратас сказал ERR, что правление Центристской партии обсудит исключение Стальнухина из партии. Высказывания Стальнухина осудили и другие центристы.