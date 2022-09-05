ЧП и криминал
05.09.2022, 12:31

В Вильянди мужчина убил топором своего собутыльника

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Küünal
Küünal
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

4 сентября в 13:25 полиция получила сообщение, что в доме на улице Техника в Вильянди убит 59-летний мужчина.

В качестве подозреваемого задержан находившийся в том же доме 60-летний мужчина, который вместе с убитым распивал алкоголь. Согласно первоначальным данным, орудием убийства послужил топор.

Подозреваемый ранее не был наказан в уголовном порядке. Мотив и прочие детали преступления выявит уголовное следствие.

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