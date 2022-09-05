05.09.2022, 12:31
В Вильянди мужчина убил топором своего собутыльника(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
4 сентября в 13:25 полиция получила сообщение, что в доме на улице Техника в Вильянди убит 59-летний мужчина.
В качестве подозреваемого задержан находившийся в том же доме 60-летний мужчина, который вместе с убитым распивал алкоголь. Согласно первоначальным данным, орудием убийства послужил топор.
Подозреваемый ранее не был наказан в уголовном порядке. Мотив и прочие детали преступления выявит уголовное следствие.