05.09.2022, 16:31
Минобороны России предложило вознаграждение тому, кто захватит беспилотник эстонского производства(1)
ФОТО: | Eesti Ekspress
Доставившему россиянам гусеничную машину в целости и сохранности обещан миллион рублей. Milrem воспринимает это как комплимент, - пишет Eesti Ekspress.
Московский аналитический центр ЦАСТ (Центр анализа стратегии и технологий), занимающийся российской оборонной промышленностью и политикой, объявил, что готов заплатить один миллион рублей (около 16 000 евро) человеку, который сможет более или менее в целости и сохранности доставить беспилотную гусеничную машину THeMIS эстонской оборонной компании Milrem Robotics в Россию.