Новости Эстонии
05.09.2022, 16:31

Минобороны России предложило вознаграждение тому, кто захватит беспилотник эстонского производства

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МОЩНАЯ МАШИНА: гусеничная машина Milrem THeMIS теперь участвует в войне в Украине.
МОЩНАЯ МАШИНА: гусеничная машина Milrem THeMIS теперь участвует в войне в Украине.
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

Доставившему россиянам гусеничную машину в целости и сохранности обещан миллион рублей. Milrem воспринимает это как комплимент, - пишет Eesti Ekspress.

Московский аналитический центр ЦАСТ (Центр анализа стратегии и технологий), занимающийся российской оборонной промышленностью и политикой, объявил, что готов заплатить один миллион рублей (около 16 000 евро) человеку, который сможет более или менее в целости и сохранности доставить беспилотную гусеничную машину THeMIS эстонской оборонной компании Milrem Robotics в Россию.

По данным ЦАСТ, награда согласована с Минобороны России, которому эта машина будет передана.

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