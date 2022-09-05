Минобороны России предложило вознаграждение тому, кто захватит беспилотник эстонского производства

Московский аналитический центр ЦАСТ (Центр анализа стратегии и технологий), занимающийся российской оборонной промышленностью и политикой, объявил, что готов заплатить один миллион рублей (около 16 000 евро) человеку, который сможет более или менее в целости и сохранности доставить беспилотную гусеничную машину THeMIS эстонской оборонной компании Milrem Robotics в Россию.