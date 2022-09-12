12.09.2022, 07:50
Дорогущие тесты на пищевую непереносимость обманывают. Они не показывают непереносимость конкретных продуктов(3)
Только методом проб и ошибок можно выявить непереносимость какого-нибудь продукта, пишет Eesti Päevaleht.
Марие (32, имя известно редакции) решила пройти обследование Cytolisa — тест на скрытую пищевую непереносимость. Желание было вполне объяснимым: к выпадению волос, от которого она страдала не один год, добавились проблемы желудочно-кишечного тракта, и Марие решила, что все это может быть связано с непереносимостью какого-нибудь продукта.