Новости Эстонии
12.09.2022, 07:50

Дорогущие тесты на пищевую непереносимость обманывают. Они не показывают непереносимость конкретных продуктов

 (3)

Только методом проб и ошибок можно выявить непереносимость какого-нибудь продукта, пишет Eesti Päevaleht.

Марие (32, имя известно редакции) решила пройти обследование Cytolisa — тест на скрытую пищевую непереносимость. Желание было вполне объяснимым: к выпадению волос, от которого она страдала не один год, добавились проблемы желудочно-кишечного тракта, и Марие решила, что все это может быть связано с непереносимостью какого-нибудь продукта.

„Результат теста был весь покрыт желтым и красным цветом, из чего следовало, что мне вообще нельзя употреблять большинство продуктов, - сказала Марие. - Я не чувствую, что этот тест мне помог, так как смогла придерживаться полученных рекомендаций только два-три месяца. Это было безумно тяжело“.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии