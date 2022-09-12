Дорогущие тесты на пищевую непереносимость обманывают. Они не показывают непереносимость конкретных продуктов

Марие (32, имя известно редакции) решила пройти обследование Cytolisa — тест на скрытую пищевую непереносимость. Желание было вполне объяснимым: к выпадению волос, от которого она страдала не один год, добавились проблемы желудочно-кишечного тракта, и Марие решила, что все это может быть связано с непереносимостью какого-нибудь продукта.

„Результат теста был весь покрыт желтым и красным цветом, из чего следовало, что мне вообще нельзя употреблять большинство продуктов, - сказала Марие. - Я не чувствую, что этот тест мне помог, так как смогла придерживаться полученных рекомендаций только два-три месяца. Это было безумно тяжело“.