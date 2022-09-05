Сообщите полиции о местах, где вы заметили гоняющих водителей!

Подполковник полиции Сирле Лойгу призывает всех людей сообщать о своих наблюдениях в приложении, потому что безопасное дорожное движение нуждается во вкладе каждого. „Толока сосредоточена на превышении скорости, поскольку это является самой острой проблемой в дорожном движении. Для предупреждения трагических последствий крайне важно придерживаться разрешенной скорости. Особенно сейчас, когда на дорогах больше водителей и школьников“, – подчеркнула Лойго.

Цель толоки – с помощью сообщества многого добиться, заставить людей задуматься о безопасности своего родного края и опасности превышения скорости. „Толока дает каждому возможность внести свой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения, сообщив о местах, где превышение разрешенной скорости является проблемой. Именно слишком высокая скорость является основной причиной дорожных происшествий, закончившихся тяжелыми повреждениями или смертью. С помощью дорожных толок мы заставляем водителей задуматься, стоит ли ради нескольких выигранных секунд подвергать опасности свою жизнь и жизнь других людей“, – добавила полицейский.

Наблюдения ожидаются в приложении до пятницы, 9 сентября. Дорожная толока проходит в этом году в шестой раз.