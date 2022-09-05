Экономист: перспективы экономического роста Эстонии стремительно ухудшаются

Во втором квартале более чем в половине всех видов деятельности произошло снижение добавленной стоимости, но наибольший отрицательный вклад в рост ВВП внесли обрабатывающая промышленность и операции с недвижимостью. Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности за год упала на целых 9%. Поскольку только недавно опубликованная статистика показала замедление темпов роста производства в обрабатывающей промышленности почти на 1%, производственные затраты в отрасли сильно выросли. Обрабатывающая промышленность является крупнейшим экспортером товаров, и её показатели в значительной степени зависят от внешнего спроса. После семи кварталов роста экспорт товаров также снизился. Хотя высокая база годичной давности также оказала некоторое влияние, за падением экспорта стоит более слабый внешний спрос. Рост экспорта услуг, хотя и несколько замедлился, оставался очень сильным: во втором квартале экспорт товаров и услуг вырос на 5%.

Конкурентоспособность эстонского экспорта в еврозоне могла ухудшиться

Хотя импорт товаров и услуг немного снизился, дефицит чистого экспорта увеличился. Однако во втором квартале этого года этот дефицит был почти в два раза меньше, чем годом ранее. Ослабление внешнего спроса во второй половине этого года и в следующем году будет усугубляться, что означает ухудшение перспектив экспорта. Доля рынка экспортируемых из Эстонии товаров в еврозоне в этом году также снизилась, что может указывать на ухудшение конкурентоспособности нашего экспорта.

Сектор ИКТ продолжает уверенный рост

Наиболее сильный положительный вклад в экономический рост внесли информация и связь, а также профессиональная и техническая деятельность. С середины 2017 года сектор ИКТ стабильно растёт, и его доля в ВВП увеличилась до 9%, что делает его третьим по величине сектором в экономике Эстонии после обрабатывающей промышленности и оптовой и розничной торговли.

Высокая инфляция и падение покупательной способности оказывают отсроченное воздействие на частное потребление