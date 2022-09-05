Экономист: перспективы экономического роста Эстонии стремительно ухудшаются(7)
Рост ВВП во втором квартале на 0,6% в годовом исчислении оказался немного ниже наших ожиданий. Однако следует иметь в виду, что это предварительная цифра, и Департамент статистики может значительно изменить ее впоследствии. Исходя из имеющейся на данный момент информации, это самый слабый результат среди стран – членов ЕС. В то же время экономика Эстонии выросла на 17,8% в текущих ценах, что показывает, что в денежном выражении она росла очень быстро, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Во втором квартале более чем в половине всех видов деятельности произошло снижение добавленной стоимости, но наибольший отрицательный вклад в рост ВВП внесли обрабатывающая промышленность и операции с недвижимостью. Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности за год упала на целых 9%. Поскольку только недавно опубликованная статистика показала замедление темпов роста производства в обрабатывающей промышленности почти на 1%, производственные затраты в отрасли сильно выросли. Обрабатывающая промышленность является крупнейшим экспортером товаров, и её показатели в значительной степени зависят от внешнего спроса. После семи кварталов роста экспорт товаров также снизился. Хотя высокая база годичной давности также оказала некоторое влияние, за падением экспорта стоит более слабый внешний спрос. Рост экспорта услуг, хотя и несколько замедлился, оставался очень сильным: во втором квартале экспорт товаров и услуг вырос на 5%.
Конкурентоспособность эстонского экспорта в еврозоне могла ухудшиться
Хотя импорт товаров и услуг немного снизился, дефицит чистого экспорта увеличился. Однако во втором квартале этого года этот дефицит был почти в два раза меньше, чем годом ранее. Ослабление внешнего спроса во второй половине этого года и в следующем году будет усугубляться, что означает ухудшение перспектив экспорта. Доля рынка экспортируемых из Эстонии товаров в еврозоне в этом году также снизилась, что может указывать на ухудшение конкурентоспособности нашего экспорта.
Сектор ИКТ продолжает уверенный рост
Наиболее сильный положительный вклад в экономический рост внесли информация и связь, а также профессиональная и техническая деятельность. С середины 2017 года сектор ИКТ стабильно растёт, и его доля в ВВП увеличилась до 9%, что делает его третьим по величине сектором в экономике Эстонии после обрабатывающей промышленности и оптовой и розничной торговли.
Высокая инфляция и падение покупательной способности оказывают отсроченное воздействие на частное потребление
Рост частного потребления во втором квартале замедлился, но увеличение на 4,8% всё ещё можно считать очень сильным. Однако в текущих ценах рост частного потребления ускорился до 23%. В текущих ценах частное потребление также выросло более чем на 20% в первом квартале этого года. Последний раз подобный рост во втором квартале наблюдался 15 лет назад. Расходы пока увеличиваются за счёт сбережений, накопленных во время пандемии, и денег, изъятых из второй пенсионной ступени, а также за счёт высокой инфляции, которая подталкивает людей с большими сбережениями к совершению более крупных покупок. Хотя чувство уверенности потребителей упало до уровня 1990 года, уровень намерений в части приобретения товаров длительного пользования остаётся высоким. В то же время средняя покупательная способность падает с конца прошлого года. Чистая заработная плата с поправкой на инфляцию упала до уровня, наблюдавшегося нескольких лет назад и, по прогнозам, вернётся к прошлогоднему уровню только через четыре года. Влияние высокой инфляции и падения покупательной способности на частное потребление будет ощущаться с некоторой задержкой.
Влияние прошлогодних крупных инвестиций в Volkswagen отступает в третьем квартале
Как и ожидалось, инвестиции резко упали, снизившись на 23% за год. Это связано с высокой сравнительной базой, созданной во втором квартале прошлого года благодаря крупным инвестициям Volkswagen, влияние которых исчезнет в третьем квартале, так как Volkswagen прекратил инвестировать в свой эстонский филиал в третьем квартале прошлого года.
Запасы компаний выросли до самого высокого уровня с момента восстановления независимости Эстонии
В годы коронакризиса запасы компаний начали расти. В этом году запасы выросли ещё больше, достигнув во втором квартале 21% ВВП в постоянных ценах, что является самым высоким показателем с момента восстановления независимости Эстонии. Увеличение запасов произошло во многих европейских странах и связано либо с опережающим ростом производства из-за неопределённости в отношении наличия производственных ресурсов или перебоев в поставках производственных ресурсов, с одной стороны, и ослаблением спроса и отменой заказов – с другой. В ближайшей перспективе высокие запасы должны сохраниться, но мы ожидаем, что компании будут постепенно сокращать их в соответствии с изменениями внешнего спроса.
Перспективы экономического роста в ближайшей перспективе продолжают ухудшаться
В первой половине этого года экономика Эстонии всё же выросла на 2,4%, но вторая половина года будет намного хуже. Общее чувство уверенности в Эстонии резко ухудшилось, достигнув в июле уровня начала 2010 года. Энергетический кризис, снижение покупательной способности и ослабление внешнего спроса значительно ухудшили перспективы экономического роста. Мы прогнозируем рост ВВП на 0,5% в следующем году. Возможно краткосрочное замедление экономического роста, хотя в целом за год ожидается рост экономики.