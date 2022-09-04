На латвийском побережье разбился частный самолет. На его перехват были отправлены натовские истребители из Эстонии

Зарегистрированный в Австрии самолет Cessna 551 вылетел из города Херес на юге Испании в 12:56 по местному времени, но не указал конкретный пункт назначения: об этом говорят данные FlightRadar24.

Самолет поворачивал дважды, в Париже и Кельне, а затем взял курс на Балтику и пролетел недалеко от шведского острова Готланд. С авиабазы Эмари в Эстонии подняли в воздух натовские истребители, чтобы проследить за нестабильным курсом воздушного судна. В шведской спасательной службе сообщают, что в кабине самолета никого не было видно.

В 17:37 по Гринвичу было зарегистрировано, что самолет быстро теряет скорость и высоту.

„Мы узнали, что самолет упал (в море) к северо-западу от города Вентспилс в Латвии, - сказал представитель спасательной службы Швеции. - Он исчез с радаров“.

По просьбе Латвии на место крушения был направлен вертолет военно-воздушных сил Литвы для проведения поисково-спасательных работ, об этом сообщил представитель литовских ВВС. Пресс-секретари латвийских служб управления воздушным движением и спасательных служб на комментарии пока не ответили.

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