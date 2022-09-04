В Тапа полиция задержала мужчину, пюпитр которого очевидец принял за оружие

Инцидент произошел на прошлой неделе. Полиция получила сообщение, что по Тапа передвигается мужчина с предметом, напоминающим оружие, пишет rus.ERR.ee со ссылкой на Virumaa Teataja.

Первый патруль прибыл на место за десять минут. Полицейские задержали мужчину в его доме. Выяснилось, что в руках у него на улице был пюпитр.

Полиция также установила, что в месте происшествия дети играли с бомбочками, звук которых напомнил бдительному прохожему выстрелы.

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