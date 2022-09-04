04.09.2022, 14:29
Центристы почти определились с тем, когда будет обсуждаться вопрос о лишении Стальнухина членства в партии(43)
ФОТО: | Ekspress Meedia
На следующей неделе запланировано заседание руководства партии, на котором будет обсуждаться вопрос о членстве в партии Михаила Стальнухина.
Яанус Карилайд, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу и член правления партии, и генеральный секретарь партии Андре Ханимяги подтвердили, что встреча запланирована на следующую неделю. На данный момент точное время встречи не установлено.