Новости Эстонии
04.09.2022, 14:29

Центристы почти определились с тем, когда будет обсуждаться вопрос о лишении Стальнухина членства в партии

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Михаил Стальнухин
Михаил Стальнухин
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

На следующей неделе запланировано заседание руководства партии, на котором будет обсуждаться вопрос о членстве в партии Михаила Стальнухина.

Яанус Карилайд, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу и член правления партии, и генеральный секретарь партии Андре Ханимяги подтвердили, что встреча запланирована на следующую неделю. На данный момент точное время встречи не установлено.

Ожидается, что на встрече будет обсуждаться вопрос о лишении Михаила Стальнухина членства в партии.

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