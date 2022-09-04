На работу идут одни старики: пенсионный возраст планируется увеличить, но есть хорошая новость - люди живут дольше(2)
Эстония, как и весь западный мир, испытывает трудности: рожают сейчас все позже и позже, а продолжительность жизни продолжает расти – вот и получается, что пенсионеров у нас много, а работающих людей, с чьих налогов выплачиваются пенсии, не хватает. Множатся слухи о том, что пенсионный возраст будут увеличивать в соседних странах. А что же в Эстонии?
„МК-Латвия“ пишет, что Европейская организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) официально призвала Латвию реформировать пенсионную систему, чтобы компенсировать демографический кризис, вызванный сокращением численности и старением населения. ОЭСР призывает Латвию к дальнейшему увеличению пенсионного возраста, а также к увеличению пенсионных взносов, указывая на то, что Латвия находится на втором месте в Европе по уровню бедности среди пожилых людей. При этом каждый год пенсионный возраст в Латвии повышается на три месяца, и к 2025 году он достигнет 65 лет.
В Эстонии план увеличения пенсионного возраста утвержден до 2026 года, когда он должен достигнуть также 65 лет. Но в других странах этот возраст – не предел. Так, например, в Новой Зеландии жители обоих полов уже сейчас выходят на пенсию в 65 лет. В Дании и Германии и мужчины, и женщины выходят на пенсию в возрасте 67 лет. В Албании – мужчины идут на пенсию в 69,5 лет, женщины – в 64,5. А в Японии, где очень много долгожителей, пенсия для всех наступает и вовсе в 70 лет.
Население сокращается
Согласно прогнозам, как сообщает портал правительства ЭР, к 2035 году численность населения планеты вырастет примерно до 8,8 миллиарда человек (в 2015 году было 7,3 миллиарда), а медианный возраст – до 34 лет (в 2015 году – 30 лет). Население растет в основном в Азии и Африке. В Европейском союзе рост населения, очевидно, останавливается, при этом по показателю старения Европа опережает большинство регионов мира.
Эстония уже столкнулась с изменениями, связанными со старением общества. Согласно прогнозам, естественный прирост населения Эстонии до 2035 года будет оставаться умеренно отрицательным из-за того, что сейчас он обеспечивается малочисленным поколением, рожденным в 1990‑х годах и позже. Хотя естественный рост численности населения в последние два года был положительным (+348 человек), показатель в целом по стране отрицательный (–1302 человека). Изменение численности населения Эстонии в ближайшем будущем во многом будет зависеть от соотношения иммиграции и эмиграции.
Согласно основному сценарию изменения численности населения, сообщает правительство, к 2035 году численность жителей Эстонии составит 1,305 миллиона человек, а в случае равенства миграционного и иммиграционного потоков – несколько меньше.
К тому времени каждому четвертому эстонцу будет 65 и более лет, при этом количество людей трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) сократится почти на 44 000 человек.
Министерство разрабатывает меры
В Эстонии пенсии нынешним пенсионерам выплачиваются из налогов, которые отчисляют работающие сегодня люди. Если пенсионеров будет становиться больше, а молодежи не будет, то откуда брать деньги на выплату пенсий? Очевидно, придется принимать какие-то дополнительные меры. И, возможно, пенсионный возраст будет расти.
„Действительно, Министерство социальных дел анализирует изменения в обществе, связанные с возрастом пенсионеров, чтобы разрабатывать определенные меры. Так, в 2018 году была принята поправка к закону, связывающая между собой продолжительность жизни и пенсионный возраст. Проще говоря, с увеличением продолжительности жизни увеличивается пенсионный возраст. Эта же система работает и в обратном порядке: если продолжительности жизни людей уменьшается, снижается и пенсионный возраст. Такой подход обеспечивает справедливое отношение ко всем людям, а также учитывает демографические изменения, происходящие в обществе“, – комментирует советник отдела пенсионной политики и трансграничного социального страхования Министерства социальных дел Мерле Сумил-Лаанемаа.
Она напоминает, что на данный момент в Эстонии планируется повысить пенсионный возраст до 65 лет в 2026 году. С 2027 года он начнет меняться с той же скоростью, что и предполагаемая средняя продолжительность жизни лиц, достигших 65-летнего возраста.
„Основой для расчета пенсионного возраста являются данные Департамента статистики за предыдущий год, которые публикуются ежегодно. Правительство Республики устанавливает пенсионный возраст по старости к 1 января каждого года. Он вступает в силу не ранее чем через два года. То есть пенсионный возраст, который начнет действовать с 2027 года, будет установлен как минимум к 1 января 2025 года, а пенсионный возраст 2030 года – к 1 января 2028 года, – поясняет Сумил-Лаанемаа. – Эта схема применяется для того, чтобы люди, возраст которых приближается к пенсионному, получили информацию заранее и могли спланировать свою жизнь. Пенсионный возраст может быть увеличен не более чем на три месяца в год“.
Пенсионеров стало меньше
С точки зрения устойчивости пенсионной системы, по словам представителя Министерства социальных дел, важно изменение соотношения работающих людей и пенсионеров по старости. За последние 20 лет на одного пенсионера по старости приходилось в среднем более двух работающих. В период экономического спада это соотношение упало и составляет менее двух работающих на одного пенсионера.
„Привязка пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни помогает людям дольше оставаться на рынке труда. Пенсионная система Эстонии мотивирует пенсионеров оставаться на рынке труда. С 1996 года пенсионеры могут получать полную пенсию и в том случае, если они работают. В совокупности эти меры должны помочь людям оставаться на рынке труда как можно дольше“, – отмечает Мерле Сумил-Лаанемаа.
Она добавляет, что общее количество пенсионеров уменьшилось из-за реформы трудоспособности: со второй половины 2016 года вместо выплаты пенсии по нетрудоспособности осуществляется ряд мер поддержки адаптации людей с частичной трудоспособностью на рынке труда.
В редакцию регулярно поступают сообщения от людей, которые по состоянию своего здоровья раньше могли не работать, а сейчас вынуждены трудоустраиваться несмотря на свои болезни, и это дается им тяжело. Однако реформа трудоспособности была задумана во благо – как объясняют в Министерстве социальных дел, она ставила целью сохранение и повышение трудоспособности лиц со сниженной работоспособностью, в том числе создание мер поддержки для работодателя и работника с тем, чтобы улучшить условия труда, более активное задействование лиц с пониженной работоспособностью на рынке труда, снижение тенденции досрочного выхода на пенсию. Кроме того, государство хотело обеспечить устойчивость системы поддержки трудоспособности.
Хотя влияние реформы трудоспособности еще только оценивается, исходя из выводов Министерства социальных дел, можно сказать, что по сравнению с предреформенным временем намного больше людей со сниженной работоспособностью ищут работу или уже работают. Многие работодатели – частично, конечно, – из-за нехватки рабочих рук, изменили свои прежние предубеждения в отношении людей с ограниченными возможностями, как к потенциальным работникам.