На работу идут одни старики: пенсионный возраст планируется увеличить, но есть хорошая новость - люди живут дольше

Эстония уже столкнулась с изменениями, связанными со старением общества. Согласно прогнозам, естественный прирост населения Эстонии до 2035 года будет оставаться умеренно отрицательным из-за того, что сейчас он обеспечивается малочисленным поколением, рожденным в 1990‑х годах и позже. Хотя естественный рост численности населения в последние два года был положительным (+348 человек), показатель в целом по стране отрицательный (–1302 человека). Изменение численности населения Эстонии в ближайшем будущем во многом будет зависеть от соотношения иммиграции и эмиграции.

Согласно прогнозам, как сообщает портал правительства ЭР, к 2035 году численность населения планеты вырастет примерно до 8,8 миллиарда человек (в 2015 году было 7,3 миллиарда), а медианный возраст – до 34 лет (в 2015 году – 30 лет). Население растет в основном в Азии и Африке. В Европейском союзе рост населения, очевидно, останавливается, при этом по показателю старения Европа опережает большинство регионов мира.

В Эстонии план увеличения пенсионного возраста утвержден до 2026 года, когда он должен достигнуть также 65 лет. Но в других странах этот возраст – не предел. Так, например, в Новой Зеландии жители обоих полов уже сейчас выходят на пенсию в 65 лет. В Дании и Германии и мужчины, и женщины выходят на пенсию в возрасте 67 лет. В Албании – мужчины идут на пенсию в 69,5 лет, женщины – в 64,5. А в Японии, где очень много долгожителей, пенсия для всех наступает и вовсе в 70 лет.

„МК-Латвия“ пишет, что Европейская организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) официально призвала Латвию реформировать пенсионную систему, чтобы компенсировать демографический кризис, вызванный сокращением численности и старением населения. ОЭСР призывает Латвию к дальнейшему увеличению пенсионного возраста, а также к увеличению пенсионных взносов, указывая на то, что Латвия находится на втором месте в Европе по уровню бедности среди пожилых людей. При этом каждый год пенсионный возраст в Латвии повышается на три месяца, и к 2025 году он достигнет 65 лет.

Согласно основному сценарию изменения численности населения, сообщает правительство, к 2035 году численность жителей Эстонии составит 1,305 миллиона человек, а в случае равенства миграционного и иммиграционного потоков – несколько меньше.

К тому времени каждому четвертому эстонцу будет 65 и более лет, при этом количество людей трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) сократится почти на 44 000 человек.

Министерство разрабатывает меры

В Эстонии пенсии нынешним пенсионерам выплачиваются из налогов, которые отчисляют работающие сегодня люди. Если пенсионеров будет становиться больше, а молодежи не будет, то откуда брать деньги на выплату пенсий? Очевидно, придется принимать какие-то дополнительные меры. И, возможно, пенсионный возраст будет расти.

„Действительно, Министерство социальных дел анализирует изменения в обществе, связанные с возрастом пенсионеров, чтобы разрабатывать определенные меры. Так, в 2018 году была принята поправка к закону, связывающая между собой продолжительность жизни и пенсионный возраст. Проще говоря, с увеличением продолжительности жизни увеличивается пенсионный возраст. Эта же система работает и в обратном порядке: если продолжительности жизни людей уменьшается, снижается и пенсионный возраст. Такой подход обеспечивает справедливое отношение ко всем людям, а также учитывает демографические изменения, происходящие в обществе“, – комментирует советник отдела пенсионной политики и трансграничного социального страхования Министерства социальных дел Мерле Сумил-Лаанемаа.

Она напоминает, что на данный момент в Эстонии планируется повысить пенсионный возраст до 65 лет в 2026 году. С 2027 года он начнет меняться с той же скоростью, что и предполагаемая средняя продолжительность жизни лиц, достигших 65-летнего возраста.