Почему считается, что инфляция составляет около 25%, если, например, газ подорожал на целых 235,4%?(28)
Почему инфляция ниже, чем рост цен на некоторые продукты? „Я не понимаю. Продукты стали дороже на порядок, коммунальные услуги тоже. Из новостей узнал, что рыба подорожала на 60%, яйца – на 56%, газ – больше, чем на 200%. Так почему у нас считается, что инфляция всего лишь в районе 20%, когда рост цен намного выше?“ – с таким вопросом в редакцию обратился читатель. „МК-Эстония“ решила разобраться, чем отличается инфляция от индекса потребительских цен и как он рассчитывается.
Каждый, кто регулярно ходит в магазин, не мог не заметить, что цены на многие продукты растут. Вместе с ними растут и цены на бензин, коммунальные услуги и все остальное. При этом зарплаты и пенсии растут не так активно, и вот уже на те же 50 евро, на которые раньше можно было накупить пакет еды, сегодня сильно не разгуляешься. Это и называется инфляция, то есть обесценивание денег по причине роста цен.
Но цены не растут равномерно. Что-то подорожало существенно, что-то – чуть-чуть, а на какой-то продукт цена могла даже не измениться. Чтобы свести эти колебания воедино, и существует индекс потребительских цен (ИПЦ), который помогает наглядно оценить инфляцию. Он широко используется для обновления различных платежей по договорам, а также для корректировки пенсий и заработной платы.
Пересчет раз в год
Как объясняют в Департаменте статистики, для расчета индекса потребительских цен в первую очередь необходимо знать, что регулярно покупает средний частный потребитель. Иными словами, анализируются все покупки жителей Эстонии, из которых выводят средний набор, то есть то, на что жители страны тратят деньги чаще всего.
Затем расходы группируются в соответствии с международной классификацией индивидуального потребления, и рассчитываются их доли в общем индексе, то есть удельный индексный вес. Согласно используемой в настоящее время классификации, расходы делятся на 12 основных групп: еда и безалкогольные напитки, алкоголь и табачная продукция, одежда и обувь, жилье, домашнее хозяйство, здравоохранение, транспорт, связь, свободное время, образование и детские учреждения, питание вне дома и услуги размещения, различные товары и услуги.
Для расчета индекса также необходимо выбрать товары и услуги, изменение цен на которые будет отслеживаться. Такие товары называются репрезентативными. Затем определяется, как собираются эти цены и как на их основе составляется индекс потребительских цен.
Департамент статистики ежегодно обновляет удельный вес расходов в индексе и перечень репрезентативных товаров. То есть в рамках одного года они не меняются – доли соответствуют средней структуре расходов жителей за предыдущий год.
Цены на товары и услуги ежемесячно регистрируются в десяти городах Эстонии. Представители Департамента статистики регистрируют цены на отдельные товары и услуги в обычных торговых точках на месте, по телефону или онлайн. Период наблюдения длится неделю, включая 15-е число месяца.
Для сравнения с предыдущими периодами ИПЦ публикуется из расчета 1997 = 100. Так, сейчас индекс составляет 271,1. Для сравнения с предыдущим годом индекс по состоянию на декабрь прошлого года принимается за 100, для сравнения с прошлым месяцем – индекс за прошлый месяц.
Дорогое жилье
По данным Департамента статистики Эстонии, индекс потребительских цен в июле вырос на 1,9% по сравнению с июнем и на 22,8% по сравнению с июлем прошлого года. По сравнению с июлем прошлого года товары стали дороже на 17,7%, а услуги — на 33,1%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эстонии Виктории Трасанов, по сравнению с июлем 2021 года на индекс потребительских цен больше всего повлияли изменения цен на жилье, на долю которых пришлось более 40% общего роста.
„Электроэнергия, поступающая в дома, стала дороже на 142,9%, отопление — на 62,7%, газ — на 235,4%, твердое топливо — на 80,1%. Изменения цен на продукты питания и безалкогольные напитки составили пятую часть общего прироста. Бензин стал дороже на 39,1%, дизель — на 60,1%“, — добавляет Трасанов.
По сравнению с июлем прошлого года больше всего выросли цены на продовольственные товары: мука и крахмал подорожали на 72,3%, свежая рыба – на 59%, яйца – на 56,7%, масла – на 49,5%, макаронные изделия – на 43,1%, сахар – на 40,3%.
По сравнению с июнем на ИПЦ также больше всего повлияло изменение цен на жилье и на продукты питания. Электричество, поступающее в дома, стало дороже на 15%, а газ — на 22,5%. Подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков составило пятую часть общего прироста. Услуги размещения стали дороже на 16,5%. Зато по сравнению с июнем бензин стал дешевле на 5,2%, а дизель – на 2,9%.