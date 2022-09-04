Почему считается, что инфляция составляет около 25%, если, например, газ подорожал на целых 235,4%?

Каждый, кто регулярно ходит в магазин, не мог не заметить, что цены на многие продукты растут. Вместе с ними растут и цены на бензин, коммунальные услуги и все остальное. При этом зарплаты и пенсии растут не так активно, и вот уже на те же 50 евро, на которые раньше можно было накупить пакет еды, сегодня сильно не разгуляешься. Это и называется инфляция, то есть обесценивание денег по причине роста цен.

Но цены не растут равномерно. Что-то подорожало существенно, что-то – чуть-чуть, а на какой-то продукт цена могла даже не измениться. Чтобы свести эти колебания воедино, и существует индекс потребительских цен (ИПЦ), который помогает наглядно оценить инфляцию. Он широко используется для обновления различных платежей по договорам, а также для корректировки пенсий и заработной платы.

Пересчет раз в год

Как объясняют в Департаменте статистики, для расчета индекса потребительских цен в первую очередь необходимо знать, что регулярно покупает средний частный потребитель. Иными словами, анализируются все покупки жителей Эстонии, из которых выводят средний набор, то есть то, на что жители страны тратят деньги чаще всего.

Затем расходы группируются в соответствии с международной классификацией индивидуального потребления, и рассчитываются их доли в общем индексе, то есть удельный индексный вес. Согласно используемой в настоящее время классификации, расходы делятся на 12 основных групп: еда и безалкогольные напитки, алкоголь и табачная продукция, одежда и обувь, жилье, домашнее хозяйство, здравоохранение, транспорт, связь, свободное время, образование и детские учреждения, питание вне дома и услуги размещения, различные товары и услуги.

Для расчета индекса также необходимо выбрать товары и услуги, изменение цен на которые будет отслеживаться. Такие товары называются репрезентативными. Затем определяется, как собираются эти цены и как на их основе составляется индекс потребительских цен.