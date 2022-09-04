Таави Аас: у малого бизнеса тоже должна быть возможность пользоваться универсальной услугой электроснабжения

„Поддержка потребителей электроэнергии - это шаг в правильном направлении, но, к сожалению, проект, представленный правительством республики, является неполным“, - говорит член Рийгикогу Таави Аас. По его словам, предприятия были исключены из списка получателей данной услуги, но она должна распространяться на микро- и малые компании. Этот шаг подкрепляется директивой Европейского парламента и Совета ЕС. „Не проходит и дня, когда нам не приходится читать о банкротстве или серьезных трудностях, с которыми сталкиваются компании. На карту поставлены рабочие места и средства к существованию людей“, - подчеркивает он.

Он также заявляет, что в интересах потребителей поставщик универсальной услуги должен раскрывать на своем сайте информацию о разумных затратах и разумной прибыли на предоставление универсальной услуги. „Это повысит прозрачность и облегчит потребителям выбор между поставщиками услуг, - говорит он. - Мы должны извлечь уроки из ошибок, допущенных при создании энергетической биржи Nord Pool, которые позволяют анонимным спекулянтам устанавливать чрезвычайно высокие цены“.

Бывший министр экономики добавляет, что законопроект должен быть дополнен пунктом, согласно которому цена производства будет рассчитываться на основе как минимум трех наиболее экономически выгодных установок, основанных на технологии геотермальной, ветровой и солнечной энергии, с учетом принципов ценообразования, изложенных в данном законе.

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