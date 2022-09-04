Какие пластические операции можно сделать за счет государства?

„Мой знакомый сделал бесплатно блефаропластику, – рассказывает Вадим. – Больничная касса все оплатила“.

„Подруга вставила импланты в грудь за счет государства, – делится Ольга. – У нее была онкология, грудь удалили, и, как потом оказалось, можно было вставить силикон за счет БК“.

„Я очень сильно похудел, – говорит Александр, – и мне убрали лишнюю кожу на животе, которая свисала“.

„Я немного облысел, – делится Владимир, – и знакомые говорили, что якобы можно сделать пересадку волос. Это правда? Можете узнать?“

Что оплачивает государство?

Главный специалист Кассы здоровья (до этого Больничной кассы) Игорь Ляпин объясняет: „Касса здоровья оплачивает услугу только в том случае, если эта операция необходима по медицинским показаниям“.

Например, уменьшение груди показано только в том случае, когда очень большая грудь вызывает физический дискомфорт (например, боли в спине или нарушения осанки).

„Увеличение/уменьшение груди в эстетических целях Касса здоровья не финансирует, – подчеркивает он. – Грудные имплантаты финансируют только в случае удаления груди из-за онкологического заболевания“.

Также Касса здоровья финансирует пластические и реконструктивные операции и процедуры, если для них есть медицинские показания. Пластические или эстетические операции, выполняемые по желанию пациента, не финансируются.

„Например, мы оплачиваем блефаропластику в случае, если веко мешает пациенту видеть. Но если человек хочет сделать блефаропластику просто из-за возрастных изменений – то такую операцию он должен оплачивать сам“, – подчеркивает специалист.

Пластика живота оплачивается, если у пациента обширное опущение кожи, складка которой (более 6 см) вызывает хроническую опрелость и плохо заживающие язвы.

„В других случаях это – эстетическая операция, за которую Касса здоровья не платит“, – объясняет Игорь Ляпин.

За счет государства можно также удалить старые шрамы, но для этого, как объясняют в Кассе здоровья, тоже должны быть медицинские показания.