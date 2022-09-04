Какие пластические операции можно сделать за счет государства?
Пенсионерка пожаловалась подруге на боль в спине. Та ответила: „Ну так что ты хочешь? У тебя шестой размер груди!“ И посоветовала пойти к врачу, рассказать о проблеме и попросить направление на операцию по уменьшению груди. Оказывается, за счет государства можно сделать целый ряд пластических операций. „МК-Эстония“ узнала, что для этого нужно и как можно бесплатно получить пластическую операцию.
„Мой знакомый сделал бесплатно блефаропластику, – рассказывает Вадим. – Больничная касса все оплатила“.
„Подруга вставила импланты в грудь за счет государства, – делится Ольга. – У нее была онкология, грудь удалили, и, как потом оказалось, можно было вставить силикон за счет БК“.
„Я очень сильно похудел, – говорит Александр, – и мне убрали лишнюю кожу на животе, которая свисала“.
„Я немного облысел, – делится Владимир, – и знакомые говорили, что якобы можно сделать пересадку волос. Это правда? Можете узнать?“
Что оплачивает государство?
Главный специалист Кассы здоровья (до этого Больничной кассы) Игорь Ляпин объясняет: „Касса здоровья оплачивает услугу только в том случае, если эта операция необходима по медицинским показаниям“.
Например, уменьшение груди показано только в том случае, когда очень большая грудь вызывает физический дискомфорт (например, боли в спине или нарушения осанки).
„Увеличение/уменьшение груди в эстетических целях Касса здоровья не финансирует, – подчеркивает он. – Грудные имплантаты финансируют только в случае удаления груди из-за онкологического заболевания“.
Также Касса здоровья финансирует пластические и реконструктивные операции и процедуры, если для них есть медицинские показания. Пластические или эстетические операции, выполняемые по желанию пациента, не финансируются.
„Например, мы оплачиваем блефаропластику в случае, если веко мешает пациенту видеть. Но если человек хочет сделать блефаропластику просто из-за возрастных изменений – то такую операцию он должен оплачивать сам“, – подчеркивает специалист.
Пластика живота оплачивается, если у пациента обширное опущение кожи, складка которой (более 6 см) вызывает хроническую опрелость и плохо заживающие язвы.
„В других случаях это – эстетическая операция, за которую Касса здоровья не платит“, – объясняет Игорь Ляпин.
За счет государства можно также удалить старые шрамы, но для этого, как объясняют в Кассе здоровья, тоже должны быть медицинские показания.
„Например, затруднение функции или движения“, – отмечает специалист.
Коррекция носа оплачивается в том случае, если у пациента затруднено дыхание через нос.
Протезы рук, ног и глаз входят в перечень медицинских изделий, при необходимости они тоже оплачиваются.
А вот пересадку волос, к сожалению для многих мужчин и некоторых женщин, Касса здоровья не оплачивает.
„Таким образом, основное требование, при котором Касса здоровья финансирует операцию, – наличие медицинских показаний: если без вмешательства есть риск ухудшения здоровья или нарушение функций, то мы эту операцию финансируем“, – подытоживает специалист.
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